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После ликвидации «Успеновского» мешка недалеко от Курахова российскими силами без вести пропали десятки военных ВСУ, сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что территория, которую обороняли ВСУ, попала в полуокружение и простреливалась со всех сторон.
Командир тогда ей ответил, что вновь прибывших обстреляли и куда они делись, пока неизвестно. Однако позже женщине сообщили, что группа военных покинула занимаемые позиции без приказа, после чего их атаковали дроны.
Далее она выяснила, что в группе ее брата было всего четверо бойцов. Они неделю просидели без еды и воды, и поэтому приняли решение самовольно выходить, а после пропали.
20 декабря стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский решил вывести украинские войска из «мешка» в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое южнее Курахово в ДНР. Однако к тому моменту многие украинцы уже пытались покинуть занимаемые позиции. Военные корреспонденты писали, что многие солдаты так и не смогли выйти из «мешка» из-за отсутствия приказов на отход. Однако командование это отрицало.
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«Звонила командованию, спрашивала, могут ли они поискать наших. Но в ответ слышала, что нет возможности завести туда ни эвакуационные группы, ни тяжелую технику», — рассказала сестра пропавшего военного Наталья.
Командир тогда ей ответил, что вновь прибывших обстреляли и куда они делись, пока неизвестно. Однако позже женщине сообщили, что группа военных покинула занимаемые позиции без приказа, после чего их атаковали дроны.
Далее она выяснила, что в группе ее брата было всего четверо бойцов. Они неделю просидели без еды и воды, и поэтому приняли решение самовольно выходить, а после пропали.
20 декабря стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский решил вывести украинские войска из «мешка» в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое южнее Курахово в ДНР. Однако к тому моменту многие украинцы уже пытались покинуть занимаемые позиции. Военные корреспонденты писали, что многие солдаты так и не смогли выйти из «мешка» из-за отсутствия приказов на отход. Однако командование это отрицало.
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Элина Позднякова