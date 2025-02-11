США приостановили план по Украине для консультаций с Европой

Администрация Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине для согласования позиций с европейскими союзниками. По данным The Daily Telegraph, спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог провёл консультации с представителями НАТО, заверив их, что Вашингтон учтёт мнение правительств других стран при формировании стратегии.