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Администрация Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине для согласования позиций с европейскими союзниками. По данным The Daily Telegraph, спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог провёл консультации с представителями НАТО, заверив их, что Вашингтон учтёт мнение правительств других стран при формировании стратегии.
«Я выслушаю точки зрения на ту форму, которую должен принять мирный план, и какой вклад в мирный процесс могут внести правительства других стран», — уверил Келлог.Детали нового плана, включающего военную поддержку Киева в обмен на доступ к украинским редкоземельным металлам, планируется представить на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как сообщает издание, Келлог обсудил с европейскими дипломатами формат будущих переговоров и возможный вклад союзников. По информации источников, США намерены усилить позиции Украины в диалоге с Россией, но не исключают затягивания процесса до проработки всех аспектов с партнёрами.
Ранее сообщалось, что на СВО погиб знаменитый боец ВС РФ Тасболат Ибрашев. В 2008 году он героически остановил колонну грузинской техники во время вооружённого конфликта в Южной Осетии.
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