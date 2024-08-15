Боевики ВСУ в немецкой военной форме унизили старика и всех русских в Курской области

Фото: istock/Oleg Elkov
Официальный Telegram-канал издания Русская весна опубликовал шокирующие кадры, на которых украинские боевики в немецких касках оскорбляют пожилого мужчину в Курской области.
На видео видно, как солдаты ВСУ, одетые в каски, стилизованные под немецкие образца 1941 года, подходят к старому человеку и начинают его унижать. Один из бойцов, разговаривая с акцентом, обращается к мужчине: «Иван! Эй, русский Иван! Как жизнь?»
Мужчина, еле говоря, отвечает что-то невнятное, упоминая, что он несколько дней не мог выйти из дома. В ответ он слышит резкие и матерные оскорбления. Один из боевиков продолжает крик.
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Мужчина, еле говоря, отвечает что-то невнятное, упоминая, что он несколько дней не мог выйти из дома. В ответ он слышит резкие и матерные оскорбления. Один из боевиков продолжает крик.
«Да вы тут все по жизни заблудились! Не туда пошли! Иван, вот он Иван», — заявляет боец и начинает говорить на немецком языке.Источник в сообщении добавил: «Это должен посмотреть каждый», намекая на подражание украинских националистов фашистам времен Второй мировой войны.
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Елена Перлова