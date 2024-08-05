Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников у вокзала в Сумах

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные в районе железнодорожного вокзала украинского города Сумы двумя ударами уничтожили склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ, в том числе иностранных наемников.
«В районе 13.00 в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: «У вояк истерика, проезд через центр закрыт. Медики говорят, что по иностранцам в том числе», — рассказал он.
По его словам, на месте у очевидцев берут подписки о неразглашении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Ранее Военэксперт раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова