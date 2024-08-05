В Харьковской области российские военные уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ

Фото: istock/Tomas Ragina
Российские мотострелки группировки войск «Север» в Харьковской области обнаружили и уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны, пишет РИА Новости.
Сообщается, что вскрыты замаскированные позиции ВС РФ были с помощью БПЛА. Координаты цели военные передали на пункт управления, а затем экипажам БМП-2М, которые выехали на позиции и нанесли удар.
БМП-2М — российская модификация БМП-2, разработанная в начале 2000-х годов Конструкторским бюро приборостроения. Оснащена противотанковым ракетным комплексом «Корнет», а также универсальным боевым модулем «Бережок» с 30-миллиметровой пушкой.
По словам наводчика, проблем со стрельбой не бывает, машина настроена хорошо. В пределах 5 километров круговой обзор, стоит тепловизор.
Боевики ВСУ пытались противостоять российским военным и открыли ответный огонь. Отмечается, что FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетел прямо в башню, однако не сдетонировал. При отступлении украинские военные выпустили противотанковую управляемую ракету, но она не достигла цели. С поставленной задачей военные ВС РФ справились, враг отступил.
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БМП-2М — российская модификация БМП-2, разработанная в начале 2000-х годов Конструкторским бюро приборостроения. Оснащена противотанковым ракетным комплексом «Корнет», а также универсальным боевым модулем «Бережок» с 30-миллиметровой пушкой.
По словам наводчика, проблем со стрельбой не бывает, машина настроена хорошо. В пределах 5 километров круговой обзор, стоит тепловизор.
«Я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Уже от нее не спрячешься», — рассказал он.
Боевики ВСУ пытались противостоять российским военным и открыли ответный огонь. Отмечается, что FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетел прямо в башню, однако не сдетонировал. При отступлении украинские военные выпустили противотанковую управляемую ракету, но она не достигла цели. С поставленной задачей военные ВС РФ справились, враг отступил.
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Дарья Осипова