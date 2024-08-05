Победа РФ в СВО, устаревшие F-16, заключенные военные ВСУ на фронте: последние новости СВО

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Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Однако Киев не готов идти на компромиссы с Москвой. Все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую. Вооруженные силы России продолжают успешно продвигаться вперед. Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 05.08.2024 приводит редакция «Радио 1».
ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНРВооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. В Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР. В результате боевых действий были поражены формирования четырёх бригад Вооруженных сил Украины, а также бригады теробороны вблизи населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка.
ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР
Кадыров сообщил, что СВО закончится в 2024 году победой РоссииГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров убеждён, что уже в этом году Россия одержит победу в СВО на Украине. В настоящее время командиры сообщают ему, что «заходят» на стратегически важный объект. Он подчеркнул, что победа 100% будет за Россией, и в этом нет никаких сомнений.
Фото: сайт Кремля
Украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизацииКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. По его словам, идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет.
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На Украине предложили отправлять заключенных военных на фронтКоординатор сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую.
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ВС РФ уничтожили два украинских танка LeopardВС РФ в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два украинских танка Leopard и станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В результате действий российских военных боевики ВСУ потеряли до 490 военных, три танка, включая немецкие Leopard, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортёра М113 и восемь легковых автомобилей.
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Зеленский подтвердил прибытие первой партии истребителей F-16Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16. Глава государства не уточнил, в каком количестве прибыли самолёты. Позже стало известно, что истребители базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией.
Киеву сообщили плохие новости об F-16Американский политолог Марк Слебода заявил, что истребители F-16, которые были получены Киевом, уже значительно устарели.
«F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — пояснил он.
Фото: istockphoto/Airubon
Артемовское направлениеВС РФ закрепляются в частном секторе на окраине микрорайона Октябрьский. Армия РФ ведет штурм высоты 215 в Клещеевке.
Александро-Калиновское направлениеРоссийские военные расширили зону контроля в Артемово. Они одновременно наступают в направлении Дзержинска и Нелепово.
Покровское направлениеШтурмовые группы наступают на Сергеевку и Желанное, одновременно с этим стремясь окружить подразделения боевиков Вооруженных сил Украины в районе Межевого.
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Дарья Осипова