Боевики ВСУ за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 70 раз
Вооруженные силы Украины за последние сутки нанесли удары по территории Белгородской области, выпустив 16 снарядов и более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В результате атак пострадал один местный житель, а также повредило жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры, сообщает оперативный штаб региона.
По его информации, в Краснояружском округе под удар попали поселок Красная Яруга и села Колотиловка и Староселье, где нацелились девять беспилотников. В Шебекинском округе удалось подавить и сбить 22 дрона. В Белгородском округе поселок Малиновка и села Лозовое, Нехотеевка и Петровка также подверглись атакам шести БПЛА.
Кроме того, шесть дронов направили на села Борисовского, Валуйского и Волоконовского округов. В Ракитянском округе в селе Илек-Кошары беспилотник сбросил взрывное устройство, что привело к повреждению частного дома.
В Белгороде при попадании неустановленного боеприпаса пострадал мирный житель, которому оказали медицинскую помощь в городской больнице №2. Также противник повредил линии электропередачи, грузовой автомобиль, пять частных домов, административные и коммерческие здания.
Читайте также: