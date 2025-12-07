07 декабря 2025, 12:39

Бойцы ВС РФ освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

Фото: istockphoto/IherPhoto

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области и завершили операцию по освобождению Ровного в Донецкой Народной Республике.