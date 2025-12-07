Бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО
Бойцы ВС РФ освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области и завершили операцию по освобождению Ровного в Донецкой Народной Республике.
Об этом 7 декабря сообщило Министерство обороны России.
Согласно информации ведомства, подразделения группировки войск «Запад» уничтожают окруженную группу противника на левом берегу реки Оскол.
Кроме того, российские силы продолжают операцию по уничтожению украинской группировки, заблокированной в Димитрове, и провели зачистку населенного пункта Гришино.
