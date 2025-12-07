Достижения.рф

В России заявили о подготовке трибунала для неонацистов ВСУ

Фото: istockphoto/Diy13

Вопрос о создании международного трибунала для украинских неонацистов находится в стадии проработки российских правоохранительных органов.



Об этом 7 декабря сообщил бывший премьер-министр России и председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

«Мы сейчас над этим работаем. Безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области», — сказал он ТАСС.
Степашин добавил, что обсуждать место проведения суда пока преждевременно, ​ведь сначала нужно завершить СВО.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 декабря российские средства ПВО уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами. Эти данные предоставила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Никита Кротов

