Ночная атака ВСУ: в каких регионах сбили БПЛА

07 декабря 2025, 07:28

Силы ПВО России сбили 77 украинских БПЛА за ночь

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 6 на 7 декабря средства ПВО России уничтожили 77 украинских БПЛА над семью регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.