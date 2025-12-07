Ночная атака ВСУ: в каких регионах сбили БПЛА
В ночь с 6 на 7 декабря средства ПВО России уничтожили 77 украинских БПЛА над семью регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, наиболее массированной атаке подверглась Саратовская область, в воздушном пространстве которой подавили 42 беспилотника. Еще 12 дронов сбили в Ростовской области, десять — над Крымом, девять — в Волгоградской области, два — в Белгородской, по одному — в Астраханской области и над Чечней.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
