Боевики ВСУ заявили о гибели пилота F-16 на задании

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Боевики ВСУ заявили о гибели одного из своих пилотов F-16 на задании. Информация опубликована в Telegram.
«Двенадцатого апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов», — сказано в сообщении.
Место и обстоятельства произошедшего неизвестны, как и причина: техническая неисправность, перехват истребителя армией России или дружественный огонь. Кроме того, в ВСУ заявили, что межведомственная комиссия начала расследование.
О первом потерянном истребителе F-16 Украина заявила в конце августа прошлого года. Расследование ведет спецкомиссия. Издание The Wall Street Journal писало, что причиной стала ошибка пилота, а в Верховной раде отмечали, что все произошло из-за дружественного огня.
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Никита Кротов