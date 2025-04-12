SHOT: свыше 300 боевиков ВСУ попали в «локнянский котел» в Сумской области

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Свыше 300 украинских боевиков находятся в «локнянском котле» в Сумской области Украины. Об этом пишет SHOT. По информации журналистов, речь идет о боевиках из 15-й и 17-й бригад теробороны Украины.
«Шансов вырваться из котла у ВСУ нет, так как российские подразделения успели увеличить численность на этом участке. Сейчас наступление там ведут российские штурмовики», — сказано в публикации.
Авторы материала добавили, что российским военным помогают дроны и авиация, уничтожающие живую силу врага. В посте сказано, что цель ВС РФ — населенный пункт Юнаковка как основное вражеское укрепление на данной линии боевого соприкосновения. На момент написания заметки в МО РФ информацию не подтверждали.
Читайте также:
За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 36 украинских БПЛА
Российский военкор ответил на санкции со стороны Зеленского
Спецпосланник Трампа с возмущением заявил об искажении его слов о разделе Украины
Никита Кротов