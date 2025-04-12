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Украинскую журналистку приговорили к пяти годам за видео силовой мобилизации

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

К пяти годам лишения свободы за видео с силовой мобилизацией приговорили украинскую журналистку, пишут СМИ Украины в своих Telegram-каналах.
«В Черновцах журналистка, которая работала на две местных издания, была приговорена к 5 годам лишения свободы за публикацию видео принудительной мобилизации», — сказано в материалах украинских СМИ.
Уточняется, что журналистку задержали в августе прошлого года. Обвинение считает, что на опубликованных кадрах видно военный объект, что, с учетом военного положения в республике, является нарушением закона.

По мнению защиты, на видео областной сборный пункт, координаты которого не были опубликованы и общеизвестны. Помимо этого, задержанная снимала не сам пункт, а задержание человека. По информации украинских СМИ, ролик был удален. Он набрал на тот момент свыше восьми тысяч просмотров.

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Лукашенко оценил шансы вступления Украины в ЕС
Лукашенко: вступление Украины в ЕС может никогда не случиться
12 апреля 2025, 13:26

Фото: istockphoto/makaule

Тысячи людей в Брюсселе занимаются вступлением Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не случится, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет», — произнес он, говоря «о тысячах людей в Брюсселе, которые занимаются приемом Украины в Евросоюз».

Президента Белоруссии процитировал Telegram-канал «Пул Первого». По информации канала, белорусский лидер общался с прессой в Минске, где высаживались деревья в рамках республиканского субботника. Политик был на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства.

Украина пытается вступить в Евросоюз с 2013 года, когда в республике произошел госпереворот на фоне приостановки подписания ассоциации с объединением.

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На Украине заявили о скором продлении военного положения
Нардеп Железняк: Рада продлит военное положение на Украине на следующей неделе
12 апреля 2025, 12:25

Фото: istockphoto/olegda88

Военное положение на Украине продлят уже на следующей неделе, 15-18 апреля, заявил нардеп Верховной рады Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.
«Идет не то, чтобы дискуссия, а гадание, будет ли продлено на этот раз военное положение и всеобщая мобилизация. Да, они будут продлены и это произойдет достаточно скоро: 15-18 апреля», — сказал Железняк.
Он добавил, что военное положение в стране продлят еще на три месяца, поэтому, по словам Железняка, о проведении президентских выборов не может быть и речи. Если военное положение отменят, подготовка к голосованию займет еще три месяца, заключил нардеп.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года, тогда в республике началась мобилизация, которая постоянно ужесточается. Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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Россия передает США данные о нарушении Киевом месячного моратория на удары
12 апреля 2025, 11:17

Фото: istockphoto/ser-alim

Москва передает Вашингтону информацию о нарушении украинской стороной месячного моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука.
«Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», — прокомментировал дипломат.
Полищук добавил, что Россией фиксируются все нарушения моратория киевским режимом. 24 марта в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, в ходе которых стороны договорились о месячном моратории на удары по энергообъектам России и Украины.

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SHOT: свыше 300 боевиков ВСУ попали в «локнянский котел» в Сумской области
12 апреля 2025, 11:15

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Свыше 300 украинских боевиков находятся в «локнянском котле» в Сумской области Украины. Об этом пишет SHOT. По информации журналистов, речь идет о боевиках из 15-й и 17-й бригад теробороны Украины.
«Шансов вырваться из котла у ВСУ нет, так как российские подразделения успели увеличить численность на этом участке. Сейчас наступление там ведут российские штурмовики», — сказано в публикации.

Авторы материала добавили, что российским военным помогают дроны и авиация, уничтожающие живую силу врага. В посте сказано, что цель ВС РФ — населенный пункт Юнаковка как основное вражеское укрепление на данной линии боевого соприкосновения. На момент написания заметки в МО РФ информацию не подтверждали.

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Reuters: на переговорах США и Украины царила «антогонистичная» атмосфера
12 апреля 2025, 07:49

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

На переговорах Соединенных Штатов Америки (США) и Украины по ресурсной сделке царила «антагонистичная» атмосфера, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.
«Представители США и Украины встретились в пятницу, чтобы обсудить предложение США о получении доступа к минеральным ресурсам Украины», — подчеркнул источник, который знаком с ситуацией.

В публикации обратили внимание, что перспективы «прорыва» призрачны, ведь на встрече была «антагонистичная» обстановка.

Уточнялось, что причиной враждебности стала последняя версия проекта соглашения, ставшая масштабнее изначальной. В частности, в проекте упоминается требование американской стороны о том, чтобы Международная финансовая корпорация развития правительства США взяла под свой контроль газопровод, по которому российская компания «Газпром» поставляет газ через Украину в Европу.

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