Украинскую журналистку приговорили к пяти годам за видео силовой мобилизации

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К пяти годам лишения свободы за видео с силовой мобилизацией приговорили украинскую журналистку, пишут СМИ Украины в своих Telegram-каналах.
«В Черновцах журналистка, которая работала на две местных издания, была приговорена к 5 годам лишения свободы за публикацию видео принудительной мобилизации», — сказано в материалах украинских СМИ.Уточняется, что журналистку задержали в августе прошлого года. Обвинение считает, что на опубликованных кадрах видно военный объект, что, с учетом военного положения в республике, является нарушением закона.
По мнению защиты, на видео областной сборный пункт, координаты которого не были опубликованы и общеизвестны. Помимо этого, задержанная снимала не сам пункт, а задержание человека. По информации украинских СМИ, ролик был удален. Он набрал на тот момент свыше восьми тысяч просмотров.
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