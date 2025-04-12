На Украине заявили о скором продлении военного положения

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Военное положение на Украине продлят уже на следующей неделе, 15-18 апреля, заявил нардеп Верховной рады Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.
«Идет не то, чтобы дискуссия, а гадание, будет ли продлено на этот раз военное положение и всеобщая мобилизация. Да, они будут продлены и это произойдет достаточно скоро: 15-18 апреля», — сказал Железняк.Он добавил, что военное положение в стране продлят еще на три месяца, поэтому, по словам Железняка, о проведении президентских выборов не может быть и речи. Если военное положение отменят, подготовка к голосованию займет еще три месяца, заключил нардеп.
Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года, тогда в республике началась мобилизация, которая постоянно ужесточается. Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
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Никита Кротов