Боевики ВСУ жалуются на поставки некачественных снарядов от Запада
Украинские военнослужащие выражают недовольство по поводу поставок некачественных снарядов. Они жалуются родственникам на боеприпасы, которые предназначались для утилизации в западных странах. Об этом сообщает РИА Новости.
В Харьковской области участились случаи самопроизвольной детонации боеприпасов, хранящихся в жилых домах. Эти инциденты вызывают серьезные опасения среди местных жителей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: