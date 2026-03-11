Боевики ВСУ жалуются на поставки некачественных снарядов от Запада

11 марта 2026, 07:18

РИА Новости: ВСУ жалуются родственникам на поставки некачественных снарядов

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские военнослужащие выражают недовольство по поводу поставок некачественных снарядов. Они жалуются родственникам на боеприпасы, которые предназначались для утилизации в западных странах. Об этом сообщает РИА Новости.