На западе Украины толпа цыган с палками разгромила автобус ТЦК

11 марта 2026, 06:32

В Закарпатской области на западе Украины цыгане с палками напали на сотрудников ТЦК

Фото: iStock/Silent_GOS

В Закарпатской области на западе Украины цыгане напали на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время попытки мобилизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местного украинского журналиста.





Конфликт произошел в одном из сел Ужгородского района, где представители ТЦК пытались мобилизовать мужчину против его воли. Местные жители из числа ромов (цыган) устроили столкновение с военкомами. Разъяренная толпа с палками разбила стекла в служебном автобусе и пыталась вытащить из машины одного из сотрудников.



