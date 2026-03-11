На западе Украины толпа цыган с палками разгромила автобус ТЦК
В Закарпатской области на западе Украины цыгане с палками напали на сотрудников ТЦК
В Закарпатской области на западе Украины цыгане напали на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время попытки мобилизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местного украинского журналиста.
Конфликт произошел в одном из сел Ужгородского района, где представители ТЦК пытались мобилизовать мужчину против его воли. Местные жители из числа ромов (цыган) устроили столкновение с военкомами. Разъяренная толпа с палками разбила стекла в служебном автобусе и пыталась вытащить из машины одного из сотрудников.
Стало известно, сколько людей погибло от атак ВСУ за неделю
Прибывшая на место полиция смогла утихомирить нападавших. По информации от самих представителей ТЦК, конфликт с местным населением в настоящий момент урегулировали.
Напомним, что киевский режим все ощутимее страдает от нехватки личного состава в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК по задержанию граждан нередко приводят к скандалам и протестам.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.