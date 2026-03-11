Над двумя российскими городами прогремело около десяти взрывов, начался пожар
Над Самарой и Сызранью прогремело около десяти взрывов: средства противовоздушной обороны уничтожают украинские дроны-камикадзе на подлете к городам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Очевидцы сообщили, что хлопки в небе над Самарой начались около трех часов ночи и все еще продолжаются. Жители Сызрани также пишут о громких звуках, от которых, по их словам, зашатались окна в квартирах. Всего в разных районах зафиксировали около десяти мощных взрывов.
Предварительно, беспилотники летят на низкой высоте со стороны реки Волги. Люди уверяют, что видят яркие вспышки в небе, которые обычно свидетельствуют о работе ПВО. В Сызрани, помимо хлопков, отмечают возгорание — в одном из районов города поднимается дым.
Официальные сведения о пострадавших или разрушениях пока не поступали. В обоих городах воют сирены воздушной опасности. В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта над Сочи и Сириусом также прогремели взрывы.