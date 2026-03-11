Над двумя российскими городами прогремело около десяти взрывов, начался пожар

11 марта 2026, 04:14

SHOT: Над Самарой и Сызранью прозвучало около десятка взрывов, в одном районе пожар

Фото: iStock/Egor Suvorov

Над Самарой и Сызранью прогремело около десяти взрывов: средства противовоздушной обороны уничтожают украинские дроны-камикадзе на подлете к городам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Очевидцы сообщили, что хлопки в небе над Самарой начались около трех часов ночи и все еще продолжаются. Жители Сызрани также пишут о громких звуках, от которых, по их словам, зашатались окна в квартирах. Всего в разных районах зафиксировали около десяти мощных взрывов.



