11 марта 2026, 01:56

Мирошник: Удары ВСУ по Брянску подтверждают нежелание Киева договариваться о мире

Фото: iStock/Alex Kochev

Украинские удары по гражданскому населению на территории России говорят о нежелании Киева достичь соглашения по мирному урегулированию. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с «Известиями».





Напомним, что во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по региону. По последним сведениям, в результате атаки шесть человек погибли, еще 37 мирных жителей получили ранения.



Мирошник обратил внимание на резкую активизацию обстрелов со стороны украинских формирований, при этом главными жертвами являются гражданские. По словам дипломата, минувшая неделя стала самой кровавой с начала года. Подобные нарушения норм международного гуманитарного права никак не способствуют улучшению атмосферы для проведения переговоров.





«У нас 183 человека пострадали за минувшую неделю от украинских боевиков, 30 человек погибли. (...) Это можно считать фоном переговорного процесса и демонстрации того, что Украина ни при каких условиях не хочет ни о чем договариваться. Поэтому в этом контексте именно договоренности США и России должны работать на принуждение Киева к миру», — цитируют Мирошника «Известия».