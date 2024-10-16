Боевики зомби замечены в рядах ВСУ в Курской области

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В рядах ВСУ в Курской области служат неубиваемые солдаты. Об этом пишет командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», называя их «зомби».
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором видно, как российский дрон сбросил снаряд на двух боевиков ВСУ. Взрыв прогремел прямо под ногами одного из украинских военных, после чего он продолжил движение как ни в чем не бывало.
Ранее он также сообщал, что боевики украинских вооружённых формирований, также известных как ВСУ, применяют в Курской области боеприпасы с различными отравляющими веществами. «Аид» рассказал, что только его подразделение было два раза атаковано на позициях снарядами «с какой-то химозой». По словам бойца, двое его сослуживцев, надышавшись газом, были доставлены в тыловой госпиталь с тяжёлыми отравлениями. Один из них даже пережил в реанимации остановку сердца.
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«На службе ВСУ зафиксированы зомби», — написал подписал свой пост «Аид».
Ранее он также сообщал, что боевики украинских вооружённых формирований, также известных как ВСУ, применяют в Курской области боеприпасы с различными отравляющими веществами. «Аид» рассказал, что только его подразделение было два раза атаковано на позициях снарядами «с какой-то химозой». По словам бойца, двое его сослуживцев, надышавшись газом, были доставлены в тыловой госпиталь с тяжёлыми отравлениями. Один из них даже пережил в реанимации остановку сердца.
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Элина Позднякова