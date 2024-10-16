Какую тактику штурмов используют российские военные, рассказал офицер ВСУ

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Российская армия сменила тактику штурмов. Об этом рассказал замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Руслан Габинет в интервью порталу «Страна.ua»
По его словам, теперь российские бойцы действуют парами, держась на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Таким образом, по мнению офицера ВСУ, российские военные усложняют задачу украинским солдатам, так как невозможно сразу уничтожить их одним артиллерийским ударом.
Габинет считает, что эта новая тактика российских военных направлена на истощение обороны ВСУ.
В эту среду, 16 октября, российское Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Левадное в Запорожской области силами группировки войск «Восток». Также в ведомстве опубликовали кадры освобождения Невского в Луганской Народной Республике подразделениями группировки войск «Запад».
Читайте также:
Российский военнослужащий рассказал об «американской пытке» в украинском плену
Минобороны опубликовало кадры освобождённого Невского в ЛНР
ЗРК «Тор»: основные характеристики и возможности зенитного ракетного комплекса, работа в зоне СВО
Габинет считает, что эта новая тактика российских военных направлена на истощение обороны ВСУ.
В эту среду, 16 октября, российское Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Левадное в Запорожской области силами группировки войск «Восток». Также в ведомстве опубликовали кадры освобождения Невского в Луганской Народной Республике подразделениями группировки войск «Запад».
Читайте также:
Российский военнослужащий рассказал об «американской пытке» в украинском плену
Минобороны опубликовало кадры освобождённого Невского в ЛНР
ЗРК «Тор»: основные характеристики и возможности зенитного ракетного комплекса, работа в зоне СВО
Лия Мурадьян