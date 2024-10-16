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Какую тактику штурмов используют российские военные, рассказал офицер ВСУ

Офицер ВСУ Габинет рассказал о смене тактики штурма российских военных
16 октября 2024, 17:16
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российская армия сменила тактику штурмов. Об этом рассказал замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Руслан Габинет в интервью порталу «Страна.ua»
По его словам, теперь российские бойцы действуют парами, держась на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Таким образом, по мнению офицера ВСУ, российские военные усложняют задачу украинским солдатам, так как невозможно сразу уничтожить их одним артиллерийским ударом.

Габинет считает, что эта новая тактика российских военных направлена на истощение обороны ВСУ.



В эту среду, 16 октября, российское Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Левадное в Запорожской области силами группировки войск «Восток». Также в ведомстве опубликовали кадры освобождения Невского в Луганской Народной Республике подразделениями группировки войск «Запад».

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#военные
#контроль
#всу
#минобороны
#спецоперация
#сво
Боевики зомби замечены в рядах ВСУ в Курской области
«Аид»: в рядах ВСУ в Курской области замечены зомби
16 октября 2024, 17:32

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В рядах ВСУ в Курской области служат неубиваемые солдаты. Об этом пишет командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», называя их «зомби».
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором видно, как российский дрон сбросил снаряд на двух боевиков ВСУ. Взрыв прогремел прямо под ногами одного из украинских военных, после чего он продолжил движение как ни в чем не бывало.

«На службе ВСУ зафиксированы зомби», — написал подписал свой пост «Аид».

Ранее он также сообщал, что боевики украинских вооружённых формирований, также известных как ВСУ, применяют в Курской области боеприпасы с различными отравляющими веществами. «Аид» рассказал, что только его подразделение было два раза атаковано на позициях снарядами «с какой-то химозой». По словам бойца, двое его сослуживцев, надышавшись газом, были доставлены в тыловой госпиталь с тяжёлыми отравлениями. Один из них даже пережил в реанимации остановку сердца.

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#боеприпасы
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#telegram
#госпиталь
#всу
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ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ
16 октября 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Animaflora

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали жительницу региона 2003 года рождения. Девушка по заданию кураторов с Украины подожгла вышку сотовой связи, а также планировал поджог релейного шкафа около железнодорожной станции.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, девушка через мессенджер установила контакт с представителями украинской стороны. По их заданию за материальное вознаграждение она осуществила поджог вышки связи, для чего привлекла помощников из числа наркозависимых граждан. Кроме того, она собиралась поджечь релейный шкаф у железнодорожной станции в городе Самара. Около станции силовики обнаружили схрон с инструментами для вскрытия железной конструкции, а также горючей смесью.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), а в отношении её помощников — по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Все фигуранты задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#самарская область
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Стало известно, почему боевики ВСУ безжалостно убивают мирное население Курской области
Волонтер: ВСУ убивают жителей Курской области из спортивного интереса
16 октября 2024, 16:54

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Волонтер, которая принимает участие в эвакуации мирного населения Курской области, рассказала, что боевики ВСУ атакуют легковые автомобили с людьми. Ее слова приводит ТАСС.
«Постоянно FPV-дроны за нами охотятся, хотя у нас обычно легковые машины. У них, наверное, уже спортивный интерес — за волонтерами охотиться», — рассказала волонтер.

Она уточнила, что боевики ВСУ атакуют жителей российского приграничья, используя беспилотники, кассетные боеприпасы и даже химическое оружие. В подобных условиях эвакуировать мирное население очень сложно и опасно. Однако многие волонтеры уже имеют соответствующий опыт для противодействия атакам противника.

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#всу
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ЗРК «Тор»: основные характеристики и возможности зенитного ракетного комплекса, работа в зоне СВО
16 октября 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» способен поражать одновременно несколько воздушных целей прямо на ходу. Он может уничтожать не только вражеские самолеты, но и управляемые авиабомбы, крылатые ракеты и беспилотники. Основные технические характеристики и особенности российского ЗРК в материале «Радио 1».

Что такое ЗРК «Тор»


ЗРК «Тор» – это самоходный зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны малой дальности. Он предназначен для защиты сухопутных войск и важных объектов от ударов управляемых, крылатых и противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, самолётов, вертолётов и беспилотников, даже объединенных в рой.

Тор способен работать в ручном и автоматическом режиме. Система может самостоятельно контролировать свое воздушное пространство и захватывать вторгшиеся в него воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

С 2016 года используется усовершенствованная модификация системы ЗРК «Тор-М2».


Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

История создания ЗРК «Тор»


В 1975 году в Научно-исследовательском электромеханическом институте начались работы по созданию ЗРК «Тор», который должен был заменить стоящие на тот момент на вооружении противосамолетные комплексы «Оса» и «Куб». Ответственным за разработку назначили советского ученого Иосифа Дризе, а главным конструктором стал Вениамин Ефремов.

Новый ЗРК должен был получить возможность поражать крылатые и баллистические ракеты, управляемые авиабомбы и другое вооружение предполагаемого противника. Для этого применили электронно-вычислительную машину с логическими блоками и элементами искусственного интеллекта.

В итоге конструкторы создали полноценную боевую единицу, полностью автономную, способную решать задачи без помощи РЛС и пунктов выдачи целеуказаний. Новый ЗРК построили на основе гусеничного шасси, что позволяло вести боевую работу в одних порядках с танками и БМП. Также планировалось дать системе возможность преодолевать водные преграды, однако впоследствии разработчикам от этой идеи пришлось отказаться.

11 лет спустя ЗРК приняли на вооружение. Тогда же начались работы по модернизации системы до модели «Тор-М1». С тех пор появилось еще несколько обновленных моделей.

В марте 1989 года «Тор-М1» испытали, после чего его рекомендовали принять на вооружение. Сделали это в 1991 году, тогда же началось серийное производство ЗРК.


Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Техническое устройство комплекса


Основным элементом ЗРК «Тор-М2» является боевая машина. Она является автономным боевым средством и может решать все задачи самостоятельно. Машина построена на гусеничном шасси с высокими характеристиками подвижности и проходимости, за счет чего способна сопровождать любую военную технику.

Боевая машина несет модуль-башню с необходимым оснащением. Имеется собственная радиолокационная станция обнаружения целей, аппаратура определения государственной принадлежности, а также РЛС и оптико-электронная станция наведения. Не используя внешнее целеуказание, «Тор-М2» контролирует воздушную обстановку в радиусе 32 км.

Ракеты для системы поставляются в транспортно-пусковых контейнерах с несколькими ячейками для вертикального старта. Боевой модуль машины вмещает 16 ракет. Перезарядка осуществляется при помощи крановой установки на транспортно-заряжающей машине. Ракета оснащена радиокомандной системой наведения, а РЛС наведения имеет четыре канала управления. Дальность пуска достигает 12 км, а высота поражения составляет 10 км.

Разница между ЗРК «Тор-М1» и «Тор-М2»


За время эксплуатации «Тора» прошло три волны его серьезных улучшений. В 1991 году его модернизировали до уровня «Тор-М1», в 2009 — до «Тор-М2У», в 2016-м — до «Тор-М2». Каждый раз создатели улучшали тактико-технические характеристики.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» главным образом отличается от «Тор-М1» возможностью вести огонь по летающим объектам прямо на ходу, то есть без остановок. Таким образом, он имеет возможность защищать войсковые колонны на марше. Кроме того, «Тор-М2» имеет в боекомплекте 16 ракет, а «Тор-М1» — восемь ракет.

Боевые машины ЗРК «Тор-М2Э» могут работать совместно в режиме «звено». Две машины такого типа могут обмениваться данными о воздушной обстановке. В таком случае СОЦ двух машин обозревают и контролируют зону большей площади. Поражение обнаруженной цели производится боевой машиной, имеющей наиболее выгодное положение.

Совершенствование электроники позволило заметно поднять максимальные значения дальности и высоты атакуемой цели. Так, цель, летящая со скоростью до 300 м/с, может быть поражена на расстоянии до 12 км и высоте до 10 км. Цель со скоростью до 600 м/с может быть сбита на высотах до шести км и дальности до 12 км.

Технические характеристики ЗРК «Тор»

  • Масса боевой машины с полной комплектации 16 ракетами – 37 тонн
  • Длина – 8,9 метров
  • Ширина – 3,5 метра
  • Высота в боевом положении – 5,3 метра
  • Высота в походном положении – 3,6 метра
  • Экипаж – 3 человека
  • Время развертывания боевой машины из походного положения в боевое - 3 минуты
  • Скорость по шоссе – до 80 км/ч
  • Запас хода – 500 км

На что способен ЗРК «Тор»


Комплекс «Тор-М2» может осуществлять боевую работу в конвейерном режиме. То есть освободившийся после завершения наведения ракеты на цель стрельбовой канал может быть тут же использован для наведения следующей ракеты. Кроме того, в ЗРК есть возможность обмена радиолокационной информацией между двумя боевыми машинами, что помогает расширить зону обнаружения. При этом ЗРК «Тор-М2» может поражать цели в зоне ответственности любой РЛС.

Комплекс «Тор-М2» – единственное средство противовоздушной обороны в мире, способное вести огонь на марше. Ведутся работы по созданию модификации ЗРК «Тор-М2», способной преодолевать водные преграды различной глубины.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Применение ЗРК «Тор» на СВО


Расчеты ЗРК «Тор-М2» обеспечивают российским войскам надежный щит от угроз с воздуха в зоне спецоперации. Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых целях с помощью «Тора» на всех направлениях СВО. Также в настоящее время расчеты ЗРК «Тор-М2» работают и в Курской области.

Военнослужащие зенитного ракетного полка в составе расчетов ЗРК «Тор-М2» эффективно борются с разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника. Использование современной радиолокационной техники на борту комплекса позволяет расчёту легко обнаружить воздушные цели в своей зоне ответственности и уничтожить их.

Производство и поставки систем «Тор» продолжаются. Они являются новейшими комплексами своего класса и не имеют аналогов. «Торы» будут оставаться на вооружении еще несколько следующих десятилетий.

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Рогозин заявил, что российские дороги убивают больше людей, чем войска НАТО
16 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/Tofotografie

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин прокомментировал ДТП на трассе в Крыму, вызванное «зубом дракона», оставленным на дороге между Запорожской и Херсонской областями. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что подобный случай также недавно произошёл в Курской области. Там волонтёр Иван Наумов столкнулся с бетонными заграждениями, которые были оставлены на дороге при эвакуации мирных жителей приграничных регионов. Сам волонтёр, к частью, не пострадал, однако его автомобиль уже не подлежит восстановлению.

Также в тот же день автомобиль Renault врезался в противотанковое ограждение на трассе Рыльск – Яньково. Тогда пострадал 68-летний водитель.

Рогозин добавил, что через некоторое время выяснилось, что в этот же «зуб дракона» в течение нескольких дней врезались несколько автомобилей, пострадали люди. При этом данный участок дороги находится в 170 километрах от линии боевого соприкосновения.

В заключение сенатор подчеркнул, что «наши дороги убивают людей больше, чем войска НАТО», и за это должен кто-то ответить.

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#дороги
#нато
#дмитрий рогозин
#танки
#аварии
#курская область
#военные
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Боевиков «Азова»* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов
16 октября 2024, 14:46

Фото: iStock/leolintang

Боевиков украинского полка «Азов»* Александра Педасюка** и Сергея Завгороднего** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что перечень пополнился двумя гражданами Украины Педасюком Александром Вячеславовичем** 1999 года рождения из Сумской области и Завгородним Сергеем Владимировичем** 1976 года рождения из Херсонской области.

Напомним, что попавшие в реестр лица не могут взаимодействовать со СМИ, размещать любую информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться всеми видами финансовых услуг, не касающихся уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

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*запрещённая в России террористическая организация
**признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
#россия
#украина
#терроризм
#экстремизм
#военные
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Зеленский намерен разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания
16 октября 2024, 14:23

Киевские власти предлагают разместить на территории Украины иностранные силы неядерного сдерживания России. Об этом говорится в разработанном президентом страны Владимиром Зеленским «плане победы», который он представил в Верховной раде в среду.
Отмечается, что о сдерживании говорится в третьем пункте плана. Украина предлагает своим западным партнёрам совместными усилиями разместить на территории страны комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты от любой угрозы со стороны России.

Ранее Зеленский в своём Telegram-канале объявил о полной готовности «плана победы» Украины. В нём, по его словам, также содержится «мощный пакет» принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путём.

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#владимир зеленский
#украина
#вооружение
#россия
#конфликт
#план
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Российский военнослужащий рассказал об «американской пытке» в украинском плену
16 октября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Российский военный, участвовавший в спецоперации, был контужен во время боя, отстал от своих и угодил в руки бойцов территориальной обороны ВСУ. После обмена он рассказал, каким пыткам и издевательствам он подвергся в украинском плену.
Откровения российского бойца по имени Виктор публикует телеграм-канал RT. По его словам, солдаты территориальной обороны передали его молодым морским пехотинцам. Те связали пленного и увезли к реке.

«Знаете, такая американская пытка есть, водой. Апрель месяц был, холодно. Меня связали, завязали глаза и начали топить. Захлёбываюсь — вытаскивают. Я выплюну воду, пытаюсь отдышаться, а меня — опять под воду», — рассказывает боец.

Потом стали резать, продолжил бывший военнопленный. Вырезали на груди знак Z, а на плече — смайлик. Перед этим сорвали с груди крестик, а из кармана достали иконку — как раз пасха была, вспоминает солдат. Православные символы втоптали в землю, как будто сами какие-то мусульмане или язычники, недоумевает он. Ещё жгли газовой горелкой, добавил потом Виктор.

Позже его отвезли в Киев и передали какому-то блогеру вместе с другими пленными. Там от них пытались добиться компромата на Россию. Например, от Виктора требовали, чтобы он подтвердил подлинность каких-то роликов, на которых якобы российские военные вешают детей под Киевом. Он, конечно, отказался. Его просто лениво избили, но особо пытать больше не стали, видно надоело, заключил солдат.

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#военные
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#солдаты
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Минобороны опубликовало кадры освобождённого Невского в ЛНР
16 октября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующее видео представлено в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день МО РФ сообщило об освобождении Невского подразделениями группировки войск «Запад».

На кадрах представлен вид на село с дрона. На нескольких полуразрушенных домах установлены российские флаги, а на одном из них рядом висит знамя Победы.

Ранее в этот день также стало известно о взятии под контроль ВС РФ населённого пункта Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Освободить село удалось благодаря успешному наступлению частей группировки войск «Центр».

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#минобороны рф
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#военные
#контроль
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