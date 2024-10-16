Стало известно, почему боевики ВСУ безжалостно убивают мирное население Курской области

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Волонтер, которая принимает участие в эвакуации мирного населения Курской области, рассказала, что боевики ВСУ атакуют легковые автомобили с людьми. Ее слова приводит ТАСС.
«Постоянно FPV-дроны за нами охотятся, хотя у нас обычно легковые машины. У них, наверное, уже спортивный интерес — за волонтерами охотиться», — рассказала волонтер.
Она уточнила, что боевики ВСУ атакуют жителей российского приграничья, используя беспилотники, кассетные боеприпасы и даже химическое оружие. В подобных условиях эвакуировать мирное население очень сложно и опасно. Однако многие волонтеры уже имеют соответствующий опыт для противодействия атакам противника.
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