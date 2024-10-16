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Боевиков «Азова»* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов

16 октября 2024, 14:46
Фото: iStock/leolintang

Фото: iStock/leolintang

Боевиков украинского полка «Азов»* Александра Педасюка** и Сергея Завгороднего** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.


Отмечается, что перечень пополнился двумя гражданами Украины Педасюком Александром Вячеславовичем** 1999 года рождения из Сумской области и Завгородним Сергеем Владимировичем** 1976 года рождения из Херсонской области.

Напомним, что попавшие в реестр лица не могут взаимодействовать со СМИ, размещать любую информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться всеми видами финансовых услуг, не касающихся уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

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*запрещённая в России террористическая организация
**признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
#россия
#украина
#терроризм
#экстремизм
#военные
Рогозин заявил, что российские дороги убивают больше людей, чем войска НАТО
16 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/Tofotografie

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин прокомментировал ДТП на трассе в Крыму, вызванное «зубом дракона», оставленным на дороге между Запорожской и Херсонской областями. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что подобный случай также недавно произошёл в Курской области. Там волонтёр Иван Наумов столкнулся с бетонными заграждениями, которые были оставлены на дороге при эвакуации мирных жителей приграничных регионов. Сам волонтёр, к частью, не пострадал, однако его автомобиль уже не подлежит восстановлению.

Также в тот же день автомобиль Renault врезался в противотанковое ограждение на трассе Рыльск – Яньково. Тогда пострадал 68-летний водитель.

Рогозин добавил, что через некоторое время выяснилось, что в этот же «зуб дракона» в течение нескольких дней врезались несколько автомобилей, пострадали люди. При этом данный участок дороги находится в 170 километрах от линии боевого соприкосновения.

В заключение сенатор подчеркнул, что «наши дороги убивают людей больше, чем войска НАТО», и за это должен кто-то ответить.

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#дороги
#нато
#дмитрий рогозин
#танки
#аварии
#курская область
#военные
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Зеленский намерен разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания
16 октября 2024, 14:23

Киевские власти предлагают разместить на территории Украины иностранные силы неядерного сдерживания России. Об этом говорится в разработанном президентом страны Владимиром Зеленским «плане победы», который он представил в Верховной раде в среду.
Отмечается, что о сдерживании говорится в третьем пункте плана. Украина предлагает своим западным партнёрам совместными усилиями разместить на территории страны комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты от любой угрозы со стороны России.

Ранее Зеленский в своём Telegram-канале объявил о полной готовности «плана победы» Украины. В нём, по его словам, также содержится «мощный пакет» принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путём.

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#конфликт
#план
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Российский военнослужащий рассказал об «американской пытке» в украинском плену
16 октября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Российский военный, участвовавший в спецоперации, был контужен во время боя, отстал от своих и угодил в руки бойцов территориальной обороны ВСУ. После обмена он рассказал, каким пыткам и издевательствам он подвергся в украинском плену.
Откровения российского бойца по имени Виктор публикует телеграм-канал RT. По его словам, солдаты территориальной обороны передали его молодым морским пехотинцам. Те связали пленного и увезли к реке.

«Знаете, такая американская пытка есть, водой. Апрель месяц был, холодно. Меня связали, завязали глаза и начали топить. Захлёбываюсь — вытаскивают. Я выплюну воду, пытаюсь отдышаться, а меня — опять под воду», — рассказывает боец.

Потом стали резать, продолжил бывший военнопленный. Вырезали на груди знак Z, а на плече — смайлик. Перед этим сорвали с груди крестик, а из кармана достали иконку — как раз пасха была, вспоминает солдат. Православные символы втоптали в землю, как будто сами какие-то мусульмане или язычники, недоумевает он. Ещё жгли газовой горелкой, добавил потом Виктор.

Позже его отвезли в Киев и передали какому-то блогеру вместе с другими пленными. Там от них пытались добиться компромата на Россию. Например, от Виктора требовали, чтобы он подтвердил подлинность каких-то роликов, на которых якобы российские военные вешают детей под Киевом. Он, конечно, отказался. Его просто лениво избили, но особо пытать больше не стали, видно надоело, заключил солдат.

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#военные
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#солдаты
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#всу
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Минобороны опубликовало кадры освобождённого Невского в ЛНР
16 октября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующее видео представлено в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день МО РФ сообщило об освобождении Невского подразделениями группировки войск «Запад».

На кадрах представлен вид на село с дрона. На нескольких полуразрушенных домах установлены российские флаги, а на одном из них рядом висит знамя Победы.

Ранее в этот день также стало известно о взятии под контроль ВС РФ населённого пункта Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Освободить село удалось благодаря успешному наступлению частей группировки войск «Центр».

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#контроль
#вс рф
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Армия России освободила деревню Викторовка в Курской области
16 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила деревню Викторовка в Курской области и проводит операцию по окружению двух тысяч боевиков ВСУ в районе Погребков и Любимовки. Об этом пишет Mash.
По данным издания, российские силы освободили деревню Викторовка в Курской области, которая является последним восточным населённым пунктом, ранее занятым попавшими в котёл боевиками ВСУ. Уже в ближайшее время почти две тысячи украинских солдат будут полностью окружены в районе Погребков и Любимовки.

Кроме того, российские силы приближаются к юго-восточной окраине Суджи. Хутор Колмаков уже находится под контролем ВС РФ. Сейчас бои идут в Махновке, откуда до Суджи менее двух км.

Тем временем подразделения ВСУ со стороны Малой Локни и Лебедевки пытаются вытащить своих из окружения. За минувшие сутки ВС РФ успешно отразили не менее девяти атак противника, в которых он потерял порядка 20 солдат убитыми. Еще двое сдались в плен.
За последние сутки армия России продвинулась в Курской области на семь км.

По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили более 350 человек.

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#танк
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Жительница курского приграничья рассказала, как танк ВСУ уничтожил её дом
Жительница Курской области рассказала, как жила под обстрелами без света и газа
16 октября 2024, 13:27

Фото: iStock/Zeferli

Эвакуированные жители приграничных районов Курской области активно дают показания военным следователем. Видео рассказа одной из женщин опубликовало 360.ru.
Она рассказала, что вместе с мужем оставалась в обстреливаемом районе с 6 по 22 августа. Чтобы позвонить сыну, живущему далеко, её приходилось под обстрелами пробираться к вышке сотовой связи. Супруги не спали ночами, ходили в укрытия и почти три недели жили без света и газа.

В один из дней она вместе с мужем сидела около дома. Мимо них проехали четыре танка. Потом один остановился и произвёл удар по дому. «Осветил наш дом», – сказала пострадавшая.

Ранее другая эвакуированная из Курской области женщина рассказала, что украинские войска часто обстреливали населённые пункты, в которых не было военных. Они атаковали, помимо прочего, гражданские автомобили. А для обстрелов использовали кассетные боеприпасы.

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#танки
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МО РФ: Российские войска поразили снабжающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод
16 октября 2024, 13:26

Фото: istockphoto/aapsky

Российская авиация, артиллерия и расчёты беспилотников поразили ряд объектов украинской военной и промышленной инфраструктуры. В числе прочих, был атакован и повреждён нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий топливом ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении российскими войсками склада безэкипажных катеров, поражении инфраструктуры военного аэродрома, уничтожении цеха, в котором производились взрывчатые вещества и боеприпасы.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами и ракетчиками были поражены установки берегового противокорабельного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в 138 районах.

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#всу
#ракета
#завод
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«Исчезли целые бригады»: родственники пропавших без вести военных вышли на протест в Киеве
Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг на Майдане в Киеве
16 октября 2024, 13:02

Фото: iStock/ablokhin

Родственники солдат армии Украины, числящихся пропавшими без вести, вышли на митинг в центре Киева, требуя вернуть мужчин домой. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Протестующие рассказывают, что на Донецком и Запорожском и Покровском направлениях пропали целые бригады ВСУ.

Матери, жены и сестры украинских военных призывают местные власти и международные организации обратить внимание на «самую уязвимую часть общества».

Ранее украинские СМИ писали, что украинцы массово жалуются на пропажу своих близких. Больше всего было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады. По словам родственников, мужчин практически не готовили и отправляли в зону боевых действий в один конец.

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Заместители губернатора Белгородской области начали службу в отряде «Барс»
16 октября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/N-sky

Вице-губернаторы Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц приступили к исполнению новых служебных обязанностей. В начале октября они вступили в добровольческое подразделение «Барс-Белгород».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Своё решение стать добровольцем заместитель губернатора Лоренц объяснил сложной обстановкой, сложившейся в приграничном регионе. Он сказал, что после службы в армии регулярно проходил курсы переподготовки, но сейчас, конечно, потребуется освежить знания в области стрелковой подготовки и полевой медицины.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе ощущается нехватка госчиновников, так как многие отправились на спецоперацию. Он также добавил, что ряды добровольцев пополняют не только мужчины, но и женщины. Недавно в отряд «Барс-Белгород» вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко, рассказал глава области.

На добровольческий отряд «Барс-Белгород» возлагаются задачи, которые будут выполняться только на территории Белгородской области: охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения.

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#охрана
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#женщины
#мужчины
#Белгород
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