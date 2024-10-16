Боевиков «Азова»* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов

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Боевиков украинского полка «Азов»* Александра Педасюка** и Сергея Завгороднего** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что перечень пополнился двумя гражданами Украины Педасюком Александром Вячеславовичем** 1999 года рождения из Сумской области и Завгородним Сергеем Владимировичем** 1976 года рождения из Херсонской области.
Напомним, что попавшие в реестр лица не могут взаимодействовать со СМИ, размещать любую информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться всеми видами финансовых услуг, не касающихся уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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*запрещённая в России террористическая организация
**признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
Анастасия Чинкова