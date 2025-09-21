Боевиков ВСУ блокировали в Харьковской области
Бойцы ВС России блокировали подразделения двух бригад ВСУ — 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной в лесу у Синельниково, Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Общая численность противника оценивается до ротного звена. Армия России сейчас наносит по нему удары. Отмечается, что спецрота 57-й бригады ВСУ попыталась контратаковать западнее Синельниково, но атака не увенчалась успехом.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что бои идут на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, и что Купянск практически полностью блокировали и примерно половину его территории уже освободили.
По его словам, после взятия города российские войска смогут продвинуться дальше на запад и, в перспективе, соединить этот участок фронта с направлением на Волчанск.
