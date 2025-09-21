Боевиков ВСУ блокировали в Харьковской области

21 сентября 2025, 12:23

РИА Новости: ВС РФ блокировали подразделения боевиков ВСУ в Харьковской области

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бойцы ВС России блокировали подразделения двух бригад ВСУ — 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной в лесу у Синельниково, Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.