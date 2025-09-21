Достижения.рф

Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



В Ракитном от удара FPV-дрона скончался мужчина. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В Салтыково БПЛА атаковал трактор, внутри которого находился водитель. Мужчину с травмами доставили в Октябрьскую районную больницу.

Еще одной целью стало фермерское хозяйство в Варваровке. Там ранения получили трое местных жителей — мужчина и две женщины. Их госпитализировали в то же медучреждение. В ближайшее время пострадавших планируют перевести в больницы Белгорода.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли четыре человека.

Лидия Пономарева

