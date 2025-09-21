Блокировка маршрутов снабжения ВСУ, успехи ВС РФ под Купянском и освобождение Березового: последние новости СВО на 21 сентября
На фоне продолжающейся специальной военной операции ВС РФ уверенно развивают наступление на ключевых направлениях, последовательно расширяя буферную зону и укрепляя безопасность приграничных территорий. Действия российских войск отличаются высокой координацией, применением современных средств поражения и эффективной тактикой, что позволяет минимизировать потери и наносить значительный урон живой силе и технике противника. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
ВС РФ продолжают расширять зону безопасности в Сумской области. Подразделения РФ продвигаются вперед, уничтожая укрепления ВСУ. Попытки контратак со стороны ВСУ носят вялый характер и пресекаются российскими военными. Активные бои ведутся в районах Кондратовки и Алексеевки, где российские войска отбили атаки ВСУ. Также продолжаются столкновения в районе Юнаковки, где группа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказалась в окружении.
Харьковское направление
Российские войска продолжили расширять плацдарм в Волчанске, продвинувшись на 200 метров на левом берегу реки Волчья и заняв несколько зданий. На востоке города боевые действия продолжаются в районе Тихого, на флангах войска РФ заняли позиции между Отрадным и Амбарным, а южнее продвинулись к Бологовке. Это продвижение позволяет укрепить позиции и создать угрозу тылам украинских группировок в регионе. Командование ВСУ перебросило 2-й батальон 144-й отдельной механизированной бригады с черниговского направления под Волчанск. Это связано с опасениями дальнейшей утраты позиций в Харьковской области.
Покровское направление
За прошедшие сутки на Покровском направлении произошло 52 боестолкновения, что делает его наиболее активным участком фронта. Российские войска продолжают наступательные операции, сосредоточив значительные силы в этом районе. Штурмовые подразделения России установили полный контроль над въездом в микрорайон Южный со стороны Троянды, где продолжаются позиционные бои. В Покровске войска РФ продвинулись до авторынка и территории Центральной городской больницы. В районе Золотого Колодеза, Грузского и Нового Шахтаря ВС РФ успешно теснят украинские войска, уничтожая артиллерийские батареи и склады.
Купянское направление
Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в Степовой Новоселовке. Также под полный контроль РФ перешла станция Купянск-Южный. Штурмовые подразделения РФ вошли в микрорайон Юбилейный города Купянск. В Кондрашовке ВС РФ, оставив позиции в лесах южнее, заняли восточную часть села.
Ситуация на Купянском направлении характеризуется последовательным продвижением российских войск при сохранении напряжённых боёв в городской черте. Использование современных тактических приёмов (дроны, маскировка) и психологическое давление на противника способствуют достижению оперативных целей. Однако сохраняются сложности, связанные с уличными боями ввиду наличия гражданского населения.
Северское направление
Российские войска продолжают наступательные операции на Северском направлении, демонстрируя значительный прогресс. За прошедшие сутки подразделения ВС РФ продвинулись от Переездного к Звановке и в районе Верхнекаменского и Серебрянки. В районе Дроновки подразделения ВС РФ уничтожают позиции ВСУ, нанося значительный урон живой силе и технике противника. В Ямполе бои ведутся уже почти в центре города, где российские штурмовики постепенно сжимают кольцо вокруг украинских резервов.
Краснолиманское направление
Российские войска полностью выбили противника из села Шандриголово, установив контроль над почти всей территорией населенного пункта. Остатки украинских подразделений отступают в направлении Дерилова и Дробышево, где пытаются закрепиться на подготовленных рубежах. В западной части Заречного продолжаются уличные бои. Российские подразделения пытаются отсечь Шандриголово с юга и ведут бой за село Засядько. Центральная часть Шандриголово пока остается в «серой зоне», но общая ситуация контролируется российскими войсками. Отмечается продвижение российских войск на западе от Среднего, вдоль дороги на Коровий Яр. Это создает угрозу флангам украинской группировки и способствует дальнейшему развитию наступления.
Константиновское направление
Село Предтечино перешло в «серую зону», где российские подразделения ведут зачистку от остатков украинских групп. Это достижение осложняет логистику ВСУ и усиливает давление на их оборону. Огневой контроль над маршрутами снабжения. Российские войска установили огневой контроль над маршрутами снабжения украинской армии в районе Клебан-Быкского водохранилища, Плещеевки и Иванополья. Это нарушает поставки боеприпасов и подкреплений для бригад противника. Основные усилия российских войск сосредоточены на закреплении в ранее занятых позициях. Это включает укрепление оборонительных рубежей и уничтожение остающихся укрепрайонов ВСУ.
Запорожское направление
Российские войска продолжают активное наступление в районе Степногорска, нанося значительные потери украинским подразделениям. Спецназ и десантники ВС РФ выслеживают пехоту и скопления сил ВСУ, продвигаясь практически без потерь. По данным военкоров, российские подразделения уже зашли в Степногорск с востока и заняли юго-восточную часть села Приморское. Кроме того, с мест приходят сообщения об освобождении села Березовое.