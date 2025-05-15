Боевой мопс Кузьмич стал душой штурмового подразделения в зоне СВО

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Мопс по кличке Кузьмич стал душой штурмового подразделения ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Народном фронте.
На передовую Кузьмич попал еще совсем щенком. Его принес боец с позывным «Пашай», который взял его из села Маньково-Калитвинское Ростовской области, пишет Life.ru.
До начала спецоперации у военного был мопс, с которым ему было очень сложно расстаться. Он сильно скучал по своей собаке, и когда увидел щенка, принял решение забрать его с собой. Так Кузьмич оказался в зоне СВО.
Мопс отлично влился в коллектив и стал душой подразделения. Собака вместе с военнослужащими ходит на боевые задания, катается на квадроцикле и даже моется в бане.
«Пашай», награждённый медалью «За отвагу», отметил, что Кузьмич дарит ему своё тепло и скрашивает будни военного.
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До начала спецоперации у военного был мопс, с которым ему было очень сложно расстаться. Он сильно скучал по своей собаке, и когда увидел щенка, принял решение забрать его с собой. Так Кузьмич оказался в зоне СВО.
Мопс отлично влился в коллектив и стал душой подразделения. Собака вместе с военнослужащими ходит на боевые задания, катается на квадроцикле и даже моется в бане.
«Пашай», награждённый медалью «За отвагу», отметил, что Кузьмич дарит ему своё тепло и скрашивает будни военного.
«Этот хвостатый боец — доказательство, что даже в тяжелейших условиях есть место доброте, верности и поддержке, поднимающей боевой дух!» — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова