Боевой мопс Кузьмич стал душой штурмового подразделения в зоне СВО

15 мая 2025 года российские войска продолжают наступательные действия на всех ключевых участках фронта. Несмотря на ожесточённое сопротивление и массированные обстрелы со стороны ВСУ, ВС РФ добиваются тактических успехов, продвигаясь вперёд и нанося противнику чувствительные потери. Как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, расскажет «Радио 1».