Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область

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Боевики ВСУ, замаскированные под российских военных, пытались прорваться в Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Диверсионная группа противника ночью высадилась у границы Сумской области. Российские солдаты ликвидировали 25 украинских боевиков.
По данным Telegram-канала, вылазка была совершена недалеко от поселка Новый Путь в Глушковском районе. Украинская колонна ББМ продвигалась к Павловке Сумской области. На окраине высадились до 25 военнослужащих, которые были одеты в форму, похожую на российскую.
Уточняется, что стрелкового боя у границы не было, поскольку российские пограничники изначально следили за передвижениями диверсантов.
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По данным Telegram-канала, вылазка была совершена недалеко от поселка Новый Путь в Глушковском районе. Украинская колонна ББМ продвигалась к Павловке Сумской области. На окраине высадились до 25 военнослужащих, которые были одеты в форму, похожую на российскую.
Уточняется, что стрелкового боя у границы не было, поскольку российские пограничники изначально следили за передвижениями диверсантов.
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Екатерина Коршунова