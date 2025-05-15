Военкор заявил о смерти в зоне СВО экс-депутата Верховной рады Украины Савченко

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Бывшая российская заключённая Надежда Савченко, командующая ротой в 112-й бригаде ВСУ, могла погибнуть в результате удара российской авиации в зоне СВО. Информацию об этом передает «АиФ», ссылаясь на слова военного блогера Владимира Романова.
Савченко занимала пост командира роты 131-го батальона в составе 112-й бригады.
По данным Романова, удар авиабомбой ФАБ-3000 по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ был нанесён 11 мая. В результате погибла бывшая депутат Верховной рады Украины Савченко.
При этом точное место удара по штабу военкор не указал.
На данный момент официального подтверждения гибели Савченко от украинской стороны не поступало.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.
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По данным Романова, удар авиабомбой ФАБ-3000 по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ был нанесён 11 мая. В результате погибла бывшая депутат Верховной рады Украины Савченко.
При этом точное место удара по штабу военкор не указал.
На данный момент официального подтверждения гибели Савченко от украинской стороны не поступало.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.
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Мария Моисеева