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Военкор заявил о смерти в зоне СВО экс-депутата Верховной рады Украины Савченко

Военблогер Романов: экс-депутат Рады Савченко погибла в зоне СВО от удара ФАБ-3000
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Бывшая российская заключённая Надежда Савченко, командующая ротой в 112-й бригаде ВСУ, могла погибнуть в результате удара российской авиации в зоне СВО. Информацию об этом передает «АиФ», ссылаясь на слова военного блогера Владимира Романова.
Савченко занимала пост командира роты 131-го батальона в составе 112-й бригады.

По данным Романова, удар авиабомбой ФАБ-3000 по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ был нанесён 11 мая. В результате погибла бывшая депутат Верховной рады Украины Савченко.

При этом точное место удара по штабу военкор не указал.

На данный момент официального подтверждения гибели Савченко от украинской стороны не поступало.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.

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#всу
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«Повторенье — мать ученья»: Симоньян оценила состав делегации России на переговоры с Украиной
Симоньян положительно высказалась о выборе делегации РФ на переговоры с Украиной
15 мая 2025, 00:27

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала назначение помощника президента РФ Владимира Мединского главой российской делегации для переговоров с Украиной.
Информацию о составе делегации ранее подтвердили на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин также утвердил состав группы экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле.

Симоньян, шутливо ссылаясь на принцип «повторение — мать учения», отметила, что Мединский вновь возглавит переговорную группу, как это было в 2022 году.

«Наших переговорщиков снова возглавит Мединский. Повторенье — мать ученья. Учитесь, хозлы», — написала она в личном блоге.
Мединский уже руководил делегацией во время переговоров с Украиной в Белоруссии (февраль 2022 года) и Стамбуле (март 2022 года).

Также в ночь с 14 на 15 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп не примет участия в переговорах между РФ и Украиной.

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Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Reuters: Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной
15 мая 2025, 00:12

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая в Стамбуле, однако президент США Дональд Трамп не примет в них участия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами американской стороны.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Президент России Владимир Путин также утвердил состав группы экспертов для переговоров с украинской стороной.

Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский, также в нее войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква.

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Путин утвердил состав делегации и группу экспертов РФ для переговоров с Украиной
14 мая 2025, 23:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.
В список выбранной делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Российской Федерации Игорь Костюков и замминистра обороны России Александр Фомин.

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В группу экспертов для переговоров с киевской стороной включены:

— Первый заместитель начальника информационного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;
— Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
— Директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук;
— Заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Виктор Шевцов.

«Настоящее распоряжение («О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной») вступает в силу со дня его подписания», — сообщается на сайте.
Ранее сообщалось, что от спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог также прибудут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева.

Американский лидер Дональд Трамп при этом отметил, что раздумывает над тем, чтобы лично прибыть в Стамбул 15 мая. Он выразил надежду, что на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский.

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Воробьёв и Цивилёва вручили бойцам СВО машины и рассказали о мерах поддержки
14 мая 2025, 19:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и статс-секретарь –замминистра обороны Анна Цивилёва встретились с участниками спецоперации и вручили им ключи от автомобилей с ручным управлением.
Бойцы и командиры сражались на самых ответственных и опасных участках в зоне проведения СВО. В ходе выполнения боевых задач они получили тяжелейшие ранения. Однако многие продолжают службу, планируют заняться спортом или учебой.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв и Цивилёва обсудили с героями и их семьями дальнейшую помощь. Как рассказал глава региона, в Подмосковье действует 29 региональной мер поддержки и пять федеральных. Это выплаты и льготы, реабилитация, поиск работы, забота о детях, протезирование и многие другое.
«Все присутствующие здесь – бойцы легендарных подразделений, которые героически проявили себя. Хотим поблагодарить президента за то, что в своё время был создан Фонд «Защитники Отечества». Мы часто встречаемся с ребятами, их семьями. В числе вопросов – реабилитация после ранений. У нас есть Центр им. Мещерякова, где могут восстанавливаться бойцы с тяжёлыми травмами, Центр «Ясенки». Сегодня здесь и те, кто уже прошёл такую реабилитацию», – сказал Воробьёв.
Ещё один важный вопрос, по его словам, – что делать в случае ранения или если контракт закончился, как реализовать себя.
«Мы видим, что и наш проект «Герои Подмосковья», и федеральный – «Время Героев» – востребованы и важны. Следующая тема – дети. Каждый военнослужащий заботится о семье, близких. Мы понимаем, что внимания много не бывает. И здесь фонд делает всё, чтобы максимально дать ответы на эти вопросы», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Автомобили с ручным управлением включены в перечень средств технической реабилитации. С соответствующей инициативой Цивилёва ранее обращалась к Владимиру Путину, и президент поддержал предложение. Участники СВО начали получать такие машины с июня прошлого года. На базе центра «Ясенки» работает автошкола ДОСААФ, где их учат управлять ими.
«Одно из важных направлений помощи ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью – выдача автомобилей с ручным управлением. Фонд поддерживает отечественный автопром, который адаптирует машины под нужды людей, и ДОСААФ, помогающий героям научиться управлять такими машинами. Наша задача – чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом, чтобы герои могли жить активной жизнью, Фонд выдаёт им средства реабилитации, протезы, организует реабилитацию, адаптирует квартиры и дома, предоставляет санаторно-курортное лечение», – рассказала Цивилёва.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Разговаривая с бойцами, губернатор рассказал, какую ещё помощь оказывают участникам спецоперации и их семьям. Одна из ключевых задач – создать условия для того, чтобы бойцы проявили себя в мирной жизни. Совместно с фондом в регионе создана команда «Защитники Отечества». Она уже участвовала в летнем и зимнем кубках. Подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия» в составе 12 героев СВО стала чемпионом.
«У ребят очень большой запрос на спорт. Вместе с паралимпийским комитетом мы разработали программу – это и слэдж-хоккей, и волейбол, и другие виды спорта. Понимаем, насколько важно адаптировать инфраструктуру под занятия спортом, поэтому будем стараться решить все эти вопросы, находить тренеров», – пообещал губернатор.
А. Воробьёв и А. Цивилёва (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Среди тех, кто получил автомобиль, – кавалер ордена Мужества Сергей Чернов. В спецоперации он участвовал с самого начала, служил в артиллерийской бригаде. Получил минно-взрывное ранение. После длительной реабилитации и протезирования решил продолжить службу. Сейчас работает в военном комиссариате в Коломне.
«Мы вели подготовку к стрельбе, и в этот момент противник открыл по нам огонь. Я получил серьёзное ранение, боевые товарищи вынесли меня, доставили в полевой госпиталь. Сейчас продолжаю реабилитацию, в чем мне поможет автомобиль. До этого приходилось просить друзей и родственников съездить куда-то, а сейчас все заботы будут на моих плечах. Планирую также заняться фехтованием. Кроме того, я участник образовательной программы «Герои Подмосковья». Хочу пройти полное обучение», – поделился планами Сергей.

Николай Николаев отправился на СВО добровольцем. Служил в военной разведке на одном из самых горячих направлений, получил тяжёлые ранения.
«Мы отражали атаку наёмников. Весь взвод стоял до последнего, никто не ушёл с позиции. Нам удалось удержать пост до подхода основных сил. Во время налета БПЛА я лишился ног, получил травмы плеча и головы. После протезирования и реабилитации было тяжело возвращаться к гражданской жизни. Но меня поддержали Московская область, Фонд «Защитники Отечества». Помогли переселиться с пятого на первый этаж. На днях выдали ключи от двухкомнатной квартиры в Дмитрове. Волонтеры ухаживали, как за родным. И, конечно же, поддержали близкие. У меня многодетная семья, скоро ожидаем пятого ребёнка. Так что автомобиль нам как нельзя кстати», – сказал Николаев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В завершение встречи Воробьёв рассказал, что Московская область вошла в число пилотных регионов, где внедряется новая Цифровая платформа для поддержки ветеранов СВО и членов семей. Когда она заработает на полную мощность, можно будет делать максимум в проактивном режиме. Это коснется и федерального, и регионального уровней.

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#московская область
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#спецоперация
#военные
#анна цивилёва
#автомобили
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Чулпан Хаматова рассказала, как сводит дыхание из-за сильной тоски по Москве
Чулпан Хаматова отказалась возвращаться в Москву после поддержки ВСУ
14 мая 2025, 17:35

Чулпан Хаматова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала спецоперации, рассказала, как сильно соскучилась по Москве. В аэропорту у нее перехватило дыхание при виде табло с рейсом до российской столицы. Неожиданное заявление она сделала в интервью для проекта «Георгий За Кадром».
«Казалось, что уже все пройдено, но нет. Достаточно увидеть слово "Москва" — и сводит дыхание», — призналась актриса.
Она также добавила, что технически могла бы купить билет и прилететь, но посчитала это рискованным шагом. Она бы вернулась в Россию, если бы у нее не было троих детей.

После переезда в Латвию артистка неоднократно высказывалась в поддержку ВСУ. А в июне прошлого года потеряла работу в Новом Рижском театре.

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#москва
#актриса
#всу
#сво
#спецоперация
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