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Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие ВС РФ на красноармейском (покровском) направлении два месяца провели в тылу ВСУ, передавая разведданные. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Вайс».
По его словам, задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций ВСУ, закрепиться и собирать данные о силах и передвижениях противника, не выдавая своего присутствия. Уточняется, что российское командование присылало беспилотник, который сбрасывал посылку с водой, едой, одеждой и медикаментами.

«Вайс» добавил, что благодаря их работе многие подразделения ВС РФ были заранее предупреждены о перемещениях вражеской техники.

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«Нет тузов в рукаве»: В Германии объяснили, как ультиматум Мерца Путину обернулся позором
BZ: канцлер Германии Мерц выдвинул провальный ультиматум Путину и опозорился
15 мая 2025, 03:31

Фото: iStock/Ruma Aktar

Канцлер Германии Фридрих Мерц «опозорился» из-за ультиматума в адрес президента России Владимира Путина. Мерц пригрозил РФ санкциями, если Россия откажется прекратить огонь на Украине, но заявление прозвучало абсурдно. Об этом написал редактор немецкого издания Berliner Zeitung Симон Цайзе.
По мнению Цайзе, у немецкого лидера нет стратегических преимуществ для противостояния с Россией, что делает его угрозы пустыми. Мерц не имеет «тузов в рукаве, чтобы сыграть в покер с Путиным».

«Провал (ультиматума) стал позором, когда президент США Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки», — отметил редактор.
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Ранее Мерц рассматривал якобы возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту, игнорируя риски эскалации с ядерной державой. Однако, как отмечает Цайзе, канцлер внезапно смягчил риторику, вероятно, осознав неизбежность поражения Германии в прямом конфликте.

«Канцлеру показалось неважным принимать во внимание реакцию ядерной державы в лице России. «На каждом кладбище царит мир» — таков был лозунг Мерца. Кто-то, должно быть, шепнул ему, что Германия, скорее всего, проиграет в прямом столкновении с Россией. И поэтому Мерц отступает», — саркастично отметил Цайзе.
В ночь с 10 на 11 мая Владимир Путин также заявил на выступлении перед журналистами, что некоторые страны продолжают использовать язык ультиматумов в диалоге с Россией. Такое отношение продолжается даже период празднования 80-летия Победы.

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Военкор заявил о смерти в зоне СВО экс-депутата Верховной рады Украины Савченко
Военблогер Романов: экс-депутат Рады Савченко погибла в зоне СВО от удара ФАБ-3000
15 мая 2025, 00:59

Фото: iStock/Diy13

Бывшая российская заключённая Надежда Савченко, командующая ротой в 112-й бригаде ВСУ, могла погибнуть в результате удара российской авиации в зоне СВО. Информацию об этом передает «АиФ», ссылаясь на слова военного блогера Владимира Романова.
Савченко занимала пост командира роты 131-го батальона в составе 112-й бригады.

По данным Романова, удар авиабомбой ФАБ-3000 по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ был нанесён 11 мая. В результате погибла бывшая депутат Верховной рады Украины Савченко.

При этом точное место удара по штабу военкор не указал.

На данный момент официального подтверждения гибели Савченко от украинской стороны не поступало.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.

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«Повторенье — мать ученья»: Симоньян оценила состав делегации России на переговоры с Украиной
Симоньян положительно высказалась о выборе делегации РФ на переговоры с Украиной
15 мая 2025, 00:27

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала назначение помощника президента РФ Владимира Мединского главой российской делегации для переговоров с Украиной.
Информацию о составе делегации ранее подтвердили на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин также утвердил состав группы экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле.

Симоньян, шутливо ссылаясь на принцип «повторение — мать учения», отметила, что Мединский вновь возглавит переговорную группу, как это было в 2022 году.

«Наших переговорщиков снова возглавит Мединский. Повторенье — мать ученья. Учитесь, хозлы», — написала она в личном блоге.
Мединский уже руководил делегацией во время переговоров с Украиной в Белоруссии (февраль 2022 года) и Стамбуле (март 2022 года).

Также в ночь с 14 на 15 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп не примет участия в переговорах между РФ и Украиной.

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Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Reuters: Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной
15 мая 2025, 00:12

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая в Стамбуле, однако президент США Дональд Трамп не примет в них участия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами американской стороны.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Президент России Владимир Путин также утвердил состав группы экспертов для переговоров с украинской стороной.

Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский, также в нее войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква.

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Путин утвердил состав делегации и группу экспертов РФ для переговоров с Украиной
14 мая 2025, 23:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.
В список выбранной делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Российской Федерации Игорь Костюков и замминистра обороны России Александр Фомин.

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В группу экспертов для переговоров с киевской стороной включены:

— Первый заместитель начальника информационного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;
— Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
— Директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук;
— Заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Виктор Шевцов.

«Настоящее распоряжение («О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной») вступает в силу со дня его подписания», — сообщается на сайте.
Ранее сообщалось, что от спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог также прибудут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева.

Американский лидер Дональд Трамп при этом отметил, что раздумывает над тем, чтобы лично прибыть в Стамбул 15 мая. Он выразил надежду, что на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский.

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