Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Военнослужащие ВС РФ на красноармейском (покровском) направлении два месяца провели в тылу ВСУ, передавая разведданные. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Вайс».
По его словам, задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций ВСУ, закрепиться и собирать данные о силах и передвижениях противника, не выдавая своего присутствия. Уточняется, что российское командование присылало беспилотник, который сбрасывал посылку с водой, едой, одеждой и медикаментами.
«Вайс» добавил, что благодаря их работе многие подразделения ВС РФ были заранее предупреждены о перемещениях вражеской техники.
Читайте также:
Путин утвердил состав делегации и группу экспертов РФ для переговоров с Украиной
Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область
ВС России освободили Михайловку в ДНР
«Вайс» добавил, что благодаря их работе многие подразделения ВС РФ были заранее предупреждены о перемещениях вражеской техники.
Читайте также:
Путин утвердил состав делегации и группу экспертов РФ для переговоров с Украиной
Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область
ВС России освободили Михайловку в ДНР
Екатерина Коршунова