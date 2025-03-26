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«Боги войны»: стало известно, кто заменит уставших бойцов в зоне СВО

Депутат Колесник: ротация в зоне спецоперации позволит сменить уставших бойцов
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На ротацию ВС РФ в зоне СВО уйдет подготовленный резерв. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые первыми ушли на фронт.

«Кто первым ушел на фронт, кто сейчас воюет — это настоящие боги войны, но и они устают. Было бы справедливо, чтобы их сменили. Сумели подготовить очень хороший резерв. Где-то год-полтора назад это было практически невозможно, так как не хватало качественно подготовленных бойцов, приехали бы ребята неподготовленные», — пояснил Колесник в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что резервисты постепенно заменят тех, кому будет разрешена ротация. Такое развитие событий, по словам депутата, не ухудшит боеспособность ВС РФ в зоне СВО, так как солдаты резерва прошли необходимую подготовку.

Колесник также предположил, что некоторые бойцы не захотят покидать зону боевых действий.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели военкора Анны Прокофьевой
26 марта 2025, 14:18

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста после гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила в беседе с РИА Новости.
В настоящее время в СК в рамках уголовное дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица из числа боевиков ВСУ, которые причастны к совершению преступления.

В среду стало известно, что при подрыве украинской мины скончалась военкор Анна Прокофьева. Также тяжёлое ранение получил сопровождавший её оператор, которому сейчас оказывают помощь врачи.

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Киев срывает договоренности, достигнутые между РФ и США об ударах по энергообъектам
Минобороны: Киев атаковал энергообъекты в Крыму, Брянской и Курской областях
26 марта 2025, 13:35

Фото: iStock/Diy1

Украинская сторона срывает достигнутые между РФ и США договоренности по прекращению атак на энергетические объекты, совершив попытку удара по инфраструктуре в Крыму, Брянской и Курской областях. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны России.
«Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре РФ», — говорится в сообщении.

Так, 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, целью которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Кроме того, минувшей ночью БПЛА ВСУ атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» в Брянской области. Из-за этого без электричества остались жители Комаричского района.

При этом 25 марта украинский дрон атаковал филиал ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» в Курской области, оставив без электроэнергии более четырех тысяч жителей Хомутовского района.

В министерстве подчеркнули, что ударами по российским энергообъектам киевский режим срывает достигнутые между РФ и США договоренности по урегулированию конфликта.

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Депутат Шеремет: сегодня предпосылок для новой волны мобилизации нет
26 марта 2025, 13:11

Фото: iStock/kobzev3179

Новой волны мобилизации в России в ближайшее время не будет. Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые первыми ушли на фронт.

«В складывающейся ныне ситуации предпосылок для мобилизации я не вижу. Минобороны фиксирует значительный рост числа желающих на контрактной основе уйти на СВО защищать свою родину», - отметил Шеремет в беседе с NEWS.ru.

По его словам, только в Крыму число граждан, желающих подписать контракт с МО РФ, увеличилось на 10%.

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«Журналист – это тоже солдат»: Хинштейн отреагировал на гибель военкора Прокофьевой под Белгородом
Хинштейн выразил соболезнования из-за гибели военкора Прокофьевой под Белгородом
26 марта 2025, 13:00

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования из-за гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой под обстрелом ВСУ в Белгородской области.
«Сегодня журналист — это тоже солдат. Он постоянно находится на переднем крае, чтобы рассказывать людям и миру правду. К сожалению, не обходится без потерь», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 26 марта в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения. У него диагностированы минно-взрывная травма и множественные ожоги. На данный момент мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Его доставляют в Курскую областную больницу в тяжелом состоянии.

Хинштейн уточнил, что для спасения жизни Волкова уже собрался консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости его перевезут в Москву.

Врио главы Курской области также выразил соболезнования семье погибшей Прокофьевой.

«Уверен, что несмотря на все происки врага, наши журналисты по-прежнему будут открывать миру правду о том, что происходит на нашей земле!» — заключил Хинштейн.

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Боец ВС РФ рассказал об «африканцах», встречающихся на стороне ВСУ в Курской области
WarGonzo: российские бойцы встречали в Курской области наёмников-«африканцев»
26 марта 2025, 12:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

ВС РФ в ходе боёв за Погребки в Курской области встречали на стороне ВСУ много иностранных наёмников. Об этом в беседе с Telegram-каналом WarGonzo сообщил морпех десантно-штурмового батальона 810-й бригады с позывным Китай.
Боец рассказал, что среди иностранных военных встречались поляки и «африканцы». Китай не знает, откуда приехали темнокожие солдаты, но указал, что они участвуют в боях на стороне украинских войск.

Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что российские военные в Курской области нередко находят иностранных наёмников без голов и кистей рук. Он предположил, что таким образом ВСУ пытаются скрыть личности граждан других государств, участвующих в боевых действиях.

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