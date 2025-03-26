«Боги войны»: стало известно, кто заменит уставших бойцов в зоне СВО

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На ротацию ВС РФ в зоне СВО уйдет подготовленный резерв. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые первыми ушли на фронт.
Он отметил, что резервисты постепенно заменят тех, кому будет разрешена ротация. Такое развитие событий, по словам депутата, не ухудшит боеспособность ВС РФ в зоне СВО, так как солдаты резерва прошли необходимую подготовку.
Колесник также предположил, что некоторые бойцы не захотят покидать зону боевых действий.
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«Кто первым ушел на фронт, кто сейчас воюет — это настоящие боги войны, но и они устают. Было бы справедливо, чтобы их сменили. Сумели подготовить очень хороший резерв. Где-то год-полтора назад это было практически невозможно, так как не хватало качественно подготовленных бойцов, приехали бы ребята неподготовленные», — пояснил Колесник в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что резервисты постепенно заменят тех, кому будет разрешена ротация. Такое развитие событий, по словам депутата, не ухудшит боеспособность ВС РФ в зоне СВО, так как солдаты резерва прошли необходимую подготовку.
Колесник также предположил, что некоторые бойцы не захотят покидать зону боевых действий.
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Элина Позднякова