В ГД оценили возможность мобилизации в РФ на фоне слов Путина о ротации в зоне СВО

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Новой волны мобилизации в России в ближайшее время не будет. Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые первыми ушли на фронт.
По его словам, только в Крыму число граждан, желающих подписать контракт с МО РФ, увеличилось на 10%.
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«В складывающейся ныне ситуации предпосылок для мобилизации я не вижу. Минобороны фиксирует значительный рост числа желающих на контрактной основе уйти на СВО защищать свою родину», - отметил Шеремет в беседе с NEWS.ru.
По его словам, только в Крыму число граждан, желающих подписать контракт с МО РФ, увеличилось на 10%.
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Элина Позднякова