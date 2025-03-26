Военный блогер Подоляка раскрыл планы ВСУ на границе Белгородской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут подготовку нового удара в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка, освещающий ход вооружённого противостояния на Украине.
В своём телеграм-канале он написал, что украинские военные не оставят попыток установить контроль над Поповкой. Если это им удастся, то части ВСУ усилят давление на Демидовку, где уже сейчас идут упорные и ожесточённые бои, и будут пытаться просачиваться в Гоптаровку, считает Подоляка.
Риск проникновения подразделений противника в этот населённый пункт в значительной мере снизит значение успеха российских бойцов, которым удалось занять выгодную позицию в районе балки «заячьи ушки», заключил военный блогер.
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Риск проникновения подразделений противника в этот населённый пункт в значительной мере снизит значение успеха российских бойцов, которым удалось занять выгодную позицию в районе балки «заячьи ушки», заключил военный блогер.
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Александр Бойцов