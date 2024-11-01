Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Брянске, один житель пострадал

Фото: iStock/yucelyilmaz
В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, в результате удара пострадал один житель. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, на одном из этажей разбиты окна, поврежден балкон и фасад многоэтажки.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал он.Богомаз в следующей публикации подчеркнул, что в области пресекли атаку ВСУ, силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре БПЛА противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за полтора часа сбили над Россией 41 дрон ВСУ. По информации ведомства, БПЛА уничтожили в период с 20:30 до 22:00 по мск.
Читайте также:
Минобороны: силы ПВО сбили над Россией 41 дрон ВСУ за полтора часа
Shot: три дрона ударили по предприятиям ТЭК в Башкирии
В Польше опасаются последствий захвата Россией танков Abrams
Данил Пономарев