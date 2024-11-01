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Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Брянске, один житель пострадал

Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, в результате удара пострадал один житель. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, на одном из этажей разбиты окна, поврежден балкон и фасад многоэтажки.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал он.
Богомаз в следующей публикации подчеркнул, что в области пресекли атаку ВСУ, силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре БПЛА противника.



Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за полтора часа сбили над Россией 41 дрон ВСУ. По информации ведомства, БПЛА уничтожили в период с 20:30 до 22:00 по мск.

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В Польше опасаются последствий захвата Россией танков Abrams
Interia: Россия изучит технологии НАТО благодаря трофейным танкам Abrams
01 ноября 2024, 02:20

Фото: iStock/tupungato

Россия сможет изучить технологии НАТО благодаря захваченным на Украине американским танкам M1A1 Abrams. Об этом сообщает польское издание Interia. Отмечается, что трофейная техника позволит российским войска еще эффективнее уничтожать подобные образцы в зоне конфликта.
«Армия нашего восточного соседа потеряла на поле боя большую часть переданных ей <...> американских танков Abrams. Такого развития событий не ожидал никто. <...> Несколько танков M1A1 Abrams были захвачены русскими. <...> Это значит, что армия России может получить сведения о применяемых в этих танках системах и технологиях», — сокрушается автор статьи.
По информации издания, изучив трофейные танки, Россия сможет эффективно глушить электронику американской техники, а также улучшить свою собственную, когда исследует вооружение Абрамсов.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что ВС РФ разгромили больше 20 танков Abrams из 31 переданного ВСУ, при этом один из них был уничтожен в дуэли с российским Т-72Б3.

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Блинкен: 8000 военных КНДР перебросили в Курскую область
01 ноября 2024, 01:25

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

8000 военных КНДР из находящихся в России 10 000 северокорейских солдат якобы переброшены в Курскую область, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, сейчас иностранный контингент проходит обучение и не участвует в боевых действиях.
«По нашим оценкам, сейчас в России находятся около 10 тыс. северокорейских солдат, и, по последней информации, до 8 тыс. из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», — отметил он.
Блинкен утверждал, что на данный момент северокорейские военные учатся у бойцов ВС РФ пользоваться артиллерией, беспилотниками и тренируются в основных задачах пехоты, в которые входит расчистка окопов.
«Что свидетельствует о том, что она (Россия — прим.ред.) намерена использовать эти войска в операциях на передовой. Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями», — объявил американский госсекретарь.
Ранее стало известно, что южнокорейская сторона не рассматривает вопрос об отправке войск в зону боевых действий на Украине. Отмечалось, что министр обороны страны Ким Ен Хен полностью исключает такую возможность.

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#сша
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Зеленского просили записать видеозавещание
Кулеба: США просили Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО
01 ноября 2024, 00:34

Владимир Зеленский

Руководство США просило Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом специальной военной операции (СВО), так как боялись, что он может быть убит. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом ТСН. По его словам, Белый дом был уверен в победе России.
«США накануне (СВО — прим.ред.) были уверены, что Украина проиграет», — пояснил он.
Экс-министр отметил, что другие западные страны настаивали, чтобы Зеленский сбежал и начал формировать правительство Украины в изгнании.

Ранее Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область будут использовать в ходе дипломатии. Также, по его словам, Украина использует нападение на российский регион, чтобы реализовать собственные инициативы по урегулированию конфликта.

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Минобороны: силы ПВО сбили над Россией 41 дрон ВСУ за полтора часа
01 ноября 2024, 00:25

Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 41 дрон ВСУ за полтора часа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале. По информации ведомства, БПЛА уничтожили в период с 20:30 до 22:00 по мск.
В министерстве отметили, что атаку украинских дронов отразили над пятью российскими регионами: 20 БПЛА — в небе над Курской областью, 13 — над Брянской, еще 4 —над Орловской, три — над Белгородской, и один — над Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что три беспилотника ударили по предприятиям топливно-энергетического комплекса в Башкирии. Отмечалось, что два БПЛА упали в промзоне, третий смог лишь выбить стекла. О пострадавших, а также разрушениях не сообщалось.

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#дрон
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В ФРГ назвали способ завершения конфликта на Украине
Бывший канцлер ФРГ Шредер: для завершения конфликта на Украине нужны переговоры
31 октября 2024, 22:41

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Единственный вариант завершения конфликта на Украине — это переговоры с президентом России Владимиром Путиным, считает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Соответствующее заявление политик сделал на дискуссии «Мир в Европе», которую организовало швейцарское издание Weltwoche. В мероприятии также участвовал венгерский премьер Виктор Орбан.

«Представление, что необходимо прекратить говорить с российским президентом, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса (на Украине — прим. ред), это абсурдно. С кем еще говорить... это же невозможно, когда говорят: «Мы принудим Россию к миру путем поставок оружия Украине». В европейской истории этого не удавалось никогда... этого так достичь нельзя», — произнес экс-канцлер ФРГ.

Летом Владимир Путин предлагал Украине свой мирный план по урегулированию конфликта. Таким образом Украина должна отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, а также вывести войска из регионов РФ. Кроме того, с России должны снять все санкции.

Киев проигнорировал предложение.

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«Уже мертвец»: в США высказались об СВО на Украине
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#новости
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Выяснилось, о чем говорят США с КНР
NYT: США говорят с КНР из-за якобы прибывших на СВО бойцов КНДР
31 октября 2024, 22:21

Фото: istockphoto/WD Stuart

Вашингтон говорит с Пекином из-за информации о якобы прибывших в зону спецоперации на Украине северокорейских бойцах, пишет издание The New York Times (NYT).
«Госдепартамент в последние дни поднимал вопрос о войсках напрямую с китайскими официальными лицами», — сказано в материале.
В публикации сказано, что официальные лица США говорят с Китаем, поскольку Пекин, по их оценке, «обеспокоен быстро укрепляющимся партнерством» РФ и Северной Кореи. В связи с этим Вашингтон рассчитывает, что этот диалог «еще больше усилит подозрения, которые Китай может испытывать по поводу развертывания войск [КНДР]».

Согласно другому источнику из числа чиновников США, советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан призвал ведомства донести до Китая опасения по поводу якобы присутствия военнослужащих КНДР в зоне боевых действий и уведомить про возможные последствия.

По ожиданиям американских властей, КНР может передать это послание главе Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Ранее сообщалось, рассматривает ли Южная Корея вопрос об отправке своих военных на Украину.

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#сша
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#кндр
#война
#украина
#сво
#конфликт
#новости
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Стало известно, рассматривает ли Южная Корея отправку солдат на Украину
Кенхян синмун: Южная Корея не рассматривает отправку солдат на Украину
31 октября 2024, 21:59

Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Южнокорейская сторона не рассматривает вопрос об отправке войск в зону боевых действий на Украине, пишет «Кенхян синмун».
«Подготовка к любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в будущем, является неотъемлемой задачей наших вооруженных сил. Я ясно дал понять, что мы вообще не рассматриваем возможность отправки военных на Украину», — сказал журналистам руководитель Министерства национальной обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.
Он добавил, что отправка наблюдательной группы в украинскую республику нужна только, чтобы собрать информацию и разведданные. Ким Ен Хен резюмировал, что это «естественный военный долг» в ответ на шаги Северокорейской стороны.

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#мир
#украина
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#сво
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Зеленский раскрыл истинные причины нападения на Курскую область
Зеленский: Киев воспользуется операцией под Курском для дипломатии
31 октября 2024, 20:50

Владимир Зеленский

Киевский режим воспользуется нападением ВСУ на Курскую область в качестве дипломатического хода, заявил на своем YouTube-канале Владимир Зеленский.
«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — сказал он.
Политик назвал причины вторжения в российский регион. С его слов, Украина воспользуется действиями своих военных, чтобы реализовать собственные инициативы по урегулированию конфликта.

Зеленский также допустил использование вторжения в приграничье Курской области в тактических целях.

Боевики ВСУ напали на Курскую область ранним утром, 6 августа. Бои там продолжаются и сегодня.

Ранее американский военный аналитик объяснил, почему продолжение боевых действий на Украине бессмысленно для Киева.

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#новости
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«Уже мертвец»: в США высказались об СВО на Украине
Офицер США Дэвис удивлен, что СВО на Украине продолжается
31 октября 2024, 20:30

Фото: istockphoto/nndanko

Продолжение противостояния на Украине не имеет смысла для киевского режима, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец», — пояснил собеседник.
Дэвис добавил, что боевики ВСУ не могут удержать имеющиеся у них территории, не то, что вернуть утерянные. Если Россия сохранит нынешние темпы наступления, то украинская республика будет разрушена окончательно, уверен эксперт.

«Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода. У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен», — резюмировал Дэвис.

Ранее отставной генерал ВСУ рассказал, что происходит на Украине. Речь идет о мобилизации.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область.

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