В Польше опасаются последствий захвата Россией танков Abrams

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Россия сможет изучить технологии НАТО благодаря захваченным на Украине американским танкам M1A1 Abrams. Об этом сообщает польское издание Interia. Отмечается, что трофейная техника позволит российским войска еще эффективнее уничтожать подобные образцы в зоне конфликта.
«Армия нашего восточного соседа потеряла на поле боя большую часть переданных ей <...> американских танков Abrams. Такого развития событий не ожидал никто. <...> Несколько танков M1A1 Abrams были захвачены русскими. <...> Это значит, что армия России может получить сведения о применяемых в этих танках системах и технологиях», — сокрушается автор статьи.По информации издания, изучив трофейные танки, Россия сможет эффективно глушить электронику американской техники, а также улучшить свою собственную, когда исследует вооружение Абрамсов.
Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что ВС РФ разгромили больше 20 танков Abrams из 31 переданного ВСУ, при этом один из них был уничтожен в дуэли с российским Т-72Б3.
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