Минобороны: силы ПВО сбили над Россией 41 дрон ВСУ за полтора часа

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 41 дрон ВСУ за полтора часа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале. По информации ведомства, БПЛА уничтожили в период с 20:30 до 22:00 по мск.
В министерстве отметили, что атаку украинских дронов отразили над пятью российскими регионами: 20 БПЛА — в небе над Курской областью, 13 — над Брянской, еще 4 —над Орловской, три — над Белгородской, и один — над Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что три беспилотника ударили по предприятиям топливно-энергетического комплекса в Башкирии. Отмечалось, что два БПЛА упали в промзоне, третий смог лишь выбить стекла. О пострадавших, а также разрушениях не сообщалось.
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