Shot: три дрона ударили по предприятиям ТЭК в Башкирии

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Три беспилотника ударили по предприятиям топливно-энергетического комплекса в Башкирии, пишет Shot. Согласно публикации, два дрона упали в промзоне, а из-за еще одного аппарата были выбиты стекла.
Пострадавших, а также разрушений в результате инцидента нет, проинформировали республиканские власти.
Ранее в уфимском аэропорту ввели временные ограничения. Авиагавань не выпускает и не принимает самолеты.
Перед этим российский чиновник высказался о послании боевиков ВСУ жителям Бердянска Запорожской области.
Он отметил лицемерие киевских властей и их человеконенавистническую политику.
Противник регулярно атакует российские регионы, выбирая не относящиеся к боевым действиям объекты.
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Ранее в уфимском аэропорту ввели временные ограничения. Авиагавань не выпускает и не принимает самолеты.
Перед этим российский чиновник высказался о послании боевиков ВСУ жителям Бердянска Запорожской области.
Он отметил лицемерие киевских властей и их человеконенавистническую политику.
Противник регулярно атакует российские регионы, выбирая не относящиеся к боевым действиям объекты.
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Никита Кротов