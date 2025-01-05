Богомаз: Брянскую область атаковали 13 беспилотников ВСУ

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В ночь на 5 января Брянскую область атаковали 13 беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Богомаз в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что сейчас на месте работают оперативные службы. В результате происшествия удалось избежать жертв и повреждений.
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Иван Мусатов