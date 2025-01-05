В Ростовской области уничтожено два вражеских беспилотника

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На севере Ростовской области уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Ликвидация беспилотников произошла в Миллеровском и Тарасовском районах области. В результате происшествия пострадавших нет. Слюсарь отметил, что средства ПВО продолжают отражать атаку вражеских дронов.
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Иван Мусатов