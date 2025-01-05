Слюсарь: в Ростовской области обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили

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В Таганроге и в селе Новобессергеновка Ростовской области обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили. Об этом рассказал в своем telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили», — написал Слюсарь.
Сообщения о повреждениях поступили от владельцев четырех домов. На места выехали оперативные службы. Губернатор отметил, в результате происшествия пострадавших нет. Также после падения обломков удалось избежать возгораний. Уточняются последствия инцидента.
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Иван Мусатов