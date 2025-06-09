Богомаз: дроны ВСУ атаковали Брянскую область
Украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Богомаз отметил, что средства ПВО ведут работу по обнаружению и ликвидации вражеских целей.
При этом telegram-канал Shot, сообщил, что в небе над Брянском раздалось около восьми взрывов. К тому же видны яркие вспышки в небе. Официальной информации о пострадаших и разрушениях пока нет.