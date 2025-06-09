В Калуге введены временные ограничения на работу аэропорта
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — пишет официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
На фоне этого в Калужской области была объявлена опасность атаки БПЛА на регион.
В Калужском аэропорту вводились ограничения и днем ранее. Прошедшей ночью на несколько российских регионов была совершена атака беспилотниками.