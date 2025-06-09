США продолжат предоставлять Украине спутниковые разведданные

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Власти США пока не собираются останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных. Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на близкие к администрации Дональда Трампа источники.



Журналисты считают наиболее вероятным, что президент США прекратит активно участвовать в урегулировании украинского конфликта и в конечном итоге обвинит как Украину, так и Россию в том, что они не выполняли его указания.

Ранее в этот день глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что администрация Джо Байдена может «гореть в аду» за свои действия, в то время как Трамп искренне верит в Бога и хочет стать миротворцем.

Анастасия Чинкова

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