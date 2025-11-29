Богомаз: Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Брянской области
В Брянской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя.
Об этом 29 ноября сообщил губернатор Александр Богомаз.
«ВСУ нанесли варварский удар по движущемуся гражданскому автомобилю. <…> Двое мирных жителей получили осколочные ранения», — говорится в публикации.
По словам чиновника, пострадавших мужчин госпитализировали и оказали им необходимую медицинскую помощь. Также Богомаз отметил, что после сброса взрывного устройства повреждения получил автомобиль.