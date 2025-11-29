Достижения.рф

Богомаз: Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Брянской области

Фото: istockphoto/NiseriN

В Брянской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя.



Об этом 29 ноября сообщил губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ нанесли варварский удар по движущемуся гражданскому автомобилю. <…> Двое мирных жителей получили осколочные ранения», — говорится в публикации.

По словам чиновника, пострадавших мужчин госпитализировали и оказали им необходимую медицинскую помощь. Также Богомаз отметил, что после сброса взрывного устройства ​повреждения получил автомобиль.
Никита Кротов

