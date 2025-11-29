ВСУ пытали жительницу Суджи за отказ отдать машину мужа

29 ноября 2025, 09:19

РИА Новости: ВСУ жгли жительницу Суджи газовой горелкой за отказ отдать машину

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Жительница Суджи Елена рассказала о насилии и мародерстве со стороны боевиков ВСУ, когда они находились в Курской области. Ее слова приводит РИА Новости.