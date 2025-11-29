ВСУ пытали жительницу Суджи за отказ отдать машину мужа
Жительница Суджи Елена рассказала о насилии и мародерстве со стороны боевиков ВСУ, когда они находились в Курской области. Ее слова приводит РИА Новости.
Рано утром украинские солдаты заехали к дому женщины на четырех БТР. Они создали дымовую завесу, а затем начали стрелять по окнам и дверям домов, если люди их не открывали.
На следующий день военные потребовали у Елены ключи от машины мужа. Она тщетно пыталась объяснить, что их у нее нет, а супруг уехал. Мужчин такой ответ не устроил, и они начали стрелять над ее головой.
Однако на этом все не закончилось. Украинские солдаты включили газовую горелку и обожгли женщине руки. Позднее приехали уже другие боевики и забрали авто.
Читайте также: