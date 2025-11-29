Достижения.рф

Пленный боевик ВСУ раскрыл отношение британских инструкторов к солдатам Украины

Пленный Верховец: Британские инструкторы называют ВСУ сбродом
Инструкторы из Великобритании, обучавшие украинских военнослужащих, называли их «сбродом». Об этом сообщил Минобороны РФ пленный боевик ВСУ Николай Верховец. Данные приводит ТАСС.



Верховец рассказал, что проходил обучение на полигоне в Ровненской области, где британские инструкторы обучали тактике, медицине, стрельбе и метанию гранат. Он призвал своих сослуживцев сдаться, отметив, что к пленным относятся хорошо.

«Побратимы, (...) не умирайте зря», — сказал пленник.
Верховца взяли в плен бойцы группировки ВС РФ «Центр» в районе Красноармейска.

Ранее стало известно, что Россия нанесла массированные удары по ВПК Украины.
