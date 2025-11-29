29 ноября 2025, 18:01

Пленный Верховец: Британские инструкторы называют ВСУ сбродом

Фото: istockphoto/Olena_Z

Инструкторы из Великобритании, обучавшие украинских военнослужащих, называли их «сбродом». Об этом сообщил Минобороны РФ пленный боевик ВСУ Николай Верховец. Данные приводит ТАСС.





Верховец рассказал, что проходил обучение на полигоне в Ровненской области, где британские инструкторы обучали тактике, медицине, стрельбе и метанию гранат. Он призвал своих сослуживцев сдаться, отметив, что к пленным относятся хорошо.





«Побратимы, (...) не умирайте зря», — сказал пленник.

