ВСУ повредили один из причалов КТК

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) повредили в результате атаки безэкипажными катерами, осуществленной Украиной. Об этом 29 ноября пишут «Известия».



В материале указыается, что «выносное причальное устройство ВПУ-2 получило значительные повреждения». В ответ на инцидент все погрузочные и другие операции на терминале приостановили, а танкеры отвели за пределы акватории КТК.

В компании отметили, что среди персонала и подрядчиков пострадавших нет. Также уточнили невозможность дальнейшей эксплуатации ВПУ-2.

25 ноября сообщалось о повреждении КТК в районе Новороссийска в результате ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ.

Никита Кротов

