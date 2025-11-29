ВСУ повредили один из причалов КТК
Один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) повредили в результате атаки безэкипажными катерами, осуществленной Украиной. Об этом 29 ноября пишут «Известия».
В материале указыается, что «выносное причальное устройство ВПУ-2 получило значительные повреждения». В ответ на инцидент все погрузочные и другие операции на терминале приостановили, а танкеры отвели за пределы акватории КТК.
В компании отметили, что среди персонала и подрядчиков пострадавших нет. Также уточнили невозможность дальнейшей эксплуатации ВПУ-2.
25 ноября сообщалось о повреждении КТК в районе Новороссийска в результате ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ.
Читайте также: