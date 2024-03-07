Богомаз: Два украинских дрона сбиты над Брянской областью

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Два украинских дрона самолётного типа сбили в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.Ранее власти Белгородской, Курской и Воронежской областей ввели на территориях этих регионов режим ракетной из-за опасности атак со стороны украинских БПЛА.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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