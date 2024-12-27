Богомаз: на Брянской областью сбит беспилотник самолетного типа

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На Брянской областью был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — рассказал Богомаз.
Как отметил глава Брянской области, данная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА была пресечена силами противовоздушной обороны России. Также он уточнил, что в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте инцидента.
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