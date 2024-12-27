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Датчанка Аннабель Йоргенсен, обвиненная за терроризм и наемничество на территории России, оказалась профессиональным военным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«29-летняя гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным», — говорится в сообщении.
В издании пишут, до того как стать бойцом ВСУ, Йоргенсен проходила службу в Ираке и была солдатом датской обороны. Ранее ей было выдвинуто официальное обвинение, но Йоргенсен уже вернулась на родину.
По данным Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, обвиняемая приехала на Украину в начала 2024 года через Польшу. Далее она попала в один из пунктов дислокации наемников, который связан с украинской националистической партией «Правый сектор»*. После пройденной подготовки ее направили в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Ежемесячно Йоргенсен получала минимум одну тысячу долларов. Также ей назначались бонусы за убийства и уничтоженную военную технику.
Датчанка оказалась в Курской области не позднее 15 ноября. Ее участие в военных действиях на территории России трактуется как теракт, при чем в составе группы лиц.
Йоргенсен в ближайшее время будет объявлена в розыск. Так как она вернулась на родину, обвинение ей будет вынесено заочно.
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