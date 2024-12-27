WP: солдаты ВСУ хотят перемирия с Россией

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Солдаты ВСУ хотят перемирия с Россией в 2025 году. Об этом сообщает Washington Post.
«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты сказали, что будут приветствовать передышку», — пишут в издании.
Надежды на перемирие у украинцев связаны с необходимостью передышки. По словам бойца ВСУ Феликса из 33-й механизированной бригады, армия истощена из-за постоянных боевых действий.
Также солдаты жалуются на дефицит людей на многих важных тыловых должностях. К тому же бойцы заявили о считанном числе солдат в пехоте ВСУ. Как отметил Феликс, он надеется на начало мирных переговоров после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
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